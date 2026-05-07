'फेरे लूंगा तो एक से, दूसरी से लेना-देना नहीं...' दो दुल्हन देख बिफरा दूल्हा, नजारा देख कांप गए बराती!

Sambhal News: एक शादी समारोह उस वक्त हैरान कर देने वाले मोड़ पर पहुंच गया, जब सात फेरों से ठीक पहले मंडप में एक नहीं बल्कि दो युवतियां दुल्हन बनकर आकर बैठ गईं. यह नजारा देखते ही बारातियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और कुछ ही देर में खुशी का माहौल तनाव में बदल गया.
Trending Photos
Sambhal News: शादी की सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थीं. अग्नि के सामने फेरे शुरू होने वाले थे, तभी अचानक दो युवतियां मंडप में पहुंचीं. वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले दूल्हा नाराज हो गया. उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह सिर्फ उसी युवती से शादी करेगा, जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था. दूसरी युवती के साथ फेरे लेने से उसने साफ इनकार कर दिया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना उत्तर प्रदेश के संभल जिले के देऊपुरा गांव में बुधवार की बताई जा रही है. बता दें कि जब सात फेरों के दौरान मंडप में अचानक एक नहीं बल्कि दो युवतियां दुल्हन बनकर आकर बैठ गईं. यह नजारा देखकर बाराती और घराती दोनों हैरान रह गए, जबकि दूल्हा भड़क उठा और उसने साफ कह दिया कि वह केवल तय युवती से ही शादी करेगा.
जानकारी के अनुसार, गांव में पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी समारोह चल रहा था. बारात चढ़ चुकी थी और खानपान के बाद फेरों की तैयारी शुरू हुई. अग्नि प्रज्वलित होने और मंत्रोच्चार के बीच अचानक दो युवतियां मंडप में आकर बैठ गईं. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से शादी का माहौल तनाव में बदल गया.
दूल्हे ने दूसरी युवती के साथ शादी की रस्में निभाने से इनकार कर दिया और मंडप छोड़ने की बात कह दी. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख गांव के लोगों ने बीच-बचाव किया, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर विवाद रजपुरा थाने पहुंच गया.
थाने में दिनभर पंचायत और बातचीत का दौर चलता रहा. पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों और गांव के संभ्रांत लोगों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की. काफी देर तक चली चर्चा और समझाइश के बाद आखिरकार सहमति बनी कि दूल्हा उसी युवती से विवाह करेगा, जिससे उसका रिश्ता पहले से तय था. समझौते के बाद देर शाम दोबारा शादी की रस्में शुरू हुईं और रात में एक ही दुल्हन की विदाई कर बारात वापस लौट गई. पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव समेत आसपास के इलाके में दिनभर चर्चाओं का माहौल बना रहा.
और पढे़ं:
'शर्म करो… सब देख रहे हैं!' बीच सड़क पर महिला के पैरों में गिरा युवक, तमाशा देख सन्न रह गए लोग!
'बेटी पर गलत नजर थी...' लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को मारी गोली, रोज की दरिंदगी से टूट चुकी थी प्रेमिका!