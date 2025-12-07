Advertisement
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

अरे ये क्या! यहां तो दूल्हा ही निकला लुटेरा, दुल्हन के घर में डाली डकैती, पोल खुली तो हर कोई रह गया दंग

Etawah News:  यूपी के इटावा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी में दुल्हन के घर में हुई चोरी का जब खुलासा होता है तो चोर का नाम सुनकर हर कोई दंग रह जाता है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:58 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

इटावा/अन्नू चौरसिया: यूपी के इटावा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे जानकर शायद आप भी दंग रह जाएं. शादी-विवाह का सीजन चल रहा है. शहर में भी एक शादी समारोह था. लेकिन शादी से पहले ही दुल्हन के घर में लाखों के गहने और पैसों की चोरी हो जाती है. जब चोरी करने वाले के नाम का खुलासा होता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. शादी में इस तरह की चोरी का मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

दूल्हा बना चोर
दरअसल, अपनी ही शादी में दूल्हा चोर बन गया. जिसने शादी से पहले ही दुल्हन के घर में लाखों के गहने और रुपयों पर हाथ साफ कर दिया. चोरी करने वाले दूल्हे को बारात के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दूल्हे ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर शिक्षक के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने दूल्हे को 40 लाख रुपए के जेवर समेत गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

विस्तार से जानिए पूरा मामला
इटावा थाना शहर कोतवाली इलाके के पंजाबी कालोनी करमगंज के रहने वाले बिहारी लाल तिवारी ने पुलिस को अपने घर में हुई चोरी को शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई इस पूरे मामले में ऐसा खुलासा किया है जो चौंकाने वाला है.कोतवाली पुलिस ने औरैया जिले के अछल्दा के रहने वाले सत्यम कुमार को गिरफ्तार किया.

शादी से पहले चोरी की घटना को दिया अंजाम
इस मामले में बताया गया कि सत्यम ने सोशल मीडिया के जरिए बिहारी लाल के बच्चों से दोस्ती की थी और घर पर आना जाना करीब 2 वर्षों से था. सत्यम ने घर पर रखे सारे जेवरात की जानकारी ले ली थी. उसके बाद सत्यम की शादी 5 दिसम्बर को तय हो गई थी, शादी 5 दिसम्बर को हुई लेकिन शादी से दो दिन पहले सत्यम ने हल्दी के कार्यक्रम के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया और फरार गया था और 5 दिसम्बर को दुल्हा बनकर सत्यम बहु को विदा कराकर ले आया.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल
लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के बाद वह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा,दुल्हा बने सत्यम की के शादी के दिन बाद ही पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपने सारे आरोप को स्वीकार कर लिया जिसके पास से पुलिस ने करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिया है. जिसमें 270 ग्राम सोना 1.5 किलो चांदी शामिल है. जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

