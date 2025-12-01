मंडप में दुल्हन का इंतजार करता रहा दूल्हा, कमरे में जाकर देखा तो उड़ गए घरवालों के होश

उन्नाव/ज्ञानेंद्र कुमार: यूपी के उन्नाव जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां धूमधाम से गाजे-बाजे के साथ दूल्हा बारात लेकर पहुंचा. दुल्हन पक्ष भी शादी की तैयारियों में जुटा था. घराती पक्ष ने बारातियों का स्वागत सत्कार किया. द्वारचार के बार जयमाल की रस्म भी हंसी-खुशी निभाई गई लेकिन फेरों से पहले ही कुछ ऐसा होता है कि दूल्हे के शादी के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं और दूल्हे को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ता है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

प्रेमी के साथ फरार हुई दुल्हन

उन्नाव के पुरवा क्षेत्र के गांव अजयपुर में शादी वाली रात दुल्हन जयमाल के बाद अपने प्रेमी के साथ चली गई. बारात बिना दुल्हन लिए ही बैरंग वापस हो गई. पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. क्षेत्र के गांव अजयपुर निवासी ओमप्रकाश की बेटी रेशमा की शनिवार को शादी थी. बारात क्षेत्र के ही गांव भादिन से आई थी. बारात की सारी रस्मों की प्रक्रिया चल रही थी. जहां बाराती नाचने गाने में मस्त थे तो वहीं दूल्हा,दुल्हन जयमाल की रस्में निभा रहे थे.

जयमाल के बाद दुल्हन फरार

जयमाल की रस्म खत्म होने के बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई जबकि दूल्हा अपने कार्य में लग गया. इसी बीच रविवार भोर पहर भवरी की रस्म अदायगी का समय आया तो दुल्हन को कमरे से लेने के लिए स्वजन पहुंचे लेकिन दुल्हन अपने कमरे से गायब थी. दुल्हन के गायब होने की खबर पूरी बारात में जैसे ही फैली तो पूरा खुशी का माहौल गमगीन हो गया. स्वजन ने खोजबीन की तो गांव का ही एक युवक द्वारा रेशमा को अपने साथ लेकर जाने की जानकारी हुई.

बिना दुल्हन वापस हुई बारात

जिस पर पिता ओमप्रकाश ने फोन से उक्त युवक से बात की तो रेशमा साथ होने की जानकारी दी गई. रेशमा से बात करने पर बताया गया कि वह उक्त युवक के साथ ही रहेगी और घर वापस नहीं आएगी. जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग वापस हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं होती रही. पीड़ित ओमप्रकाश ने पुलिस को तहरीर दी है. कोतवाल अमरनाथ यादव ने बताया कि तहरीर मिली है. मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.