लूटो... लूटो... फिल्मी अंदाज में पेड़ पर चढ़कर बंदर बरसाने लगा नोटों की गड्डी, लूटने के लिए दौड़ पड़े लोग!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2921692
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

लूटो... लूटो... फिल्मी अंदाज में पेड़ पर चढ़कर बंदर बरसाने लगा नोटों की गड्डी, लूटने के लिए दौड़ पड़े लोग!

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में एक अजीबो-गरीब वाकया सामने आया. यहां बाजार में पूजा सामग्री की दुकान लगाने वाले एक दुकानदार की गड्डी पर बंदर ने हाथ साफ कर दिया. इसके बाद पेड़ पर चढ़कर नोट लुटाने लगा.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Hamirpur News/संदीप कुमार:  उत्तर प्रदेश  के हमीरपुर जिले से बंदरों की शरारत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां फुटपाथ पर पूजा सामग्री बेच रहे दुकानदार बाल गोपाल की दुकान पर अचानक बंदरों का हुजूम उतर आया. इन्हीं में से एक चालाक बंदर ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. 

कहां की है ये घटना?
मौदहा कस्बे के मुख्य बाजार की ये घटना बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बंदर दुकानदार के पास रखी 10,800 रुपये की नोटों की गड्डी झपटकर सीधे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद उसने वहां बैठकर फिल्मी अंदाज में नोट एक-एक कर नीचे फेंकने शुरू कर दिए. जैसे ही ऊपर से नोट बरसने लगे, बाजार में अफरातफरी मच गई. लोग नोट लूटने के लिए दौड़ पड़े और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई.

दुकानदार और स्थानीय लोगों ने बंदर को नीचे लाने के लिए उसे केले भी खिलाए. इसके बाद बंदर ने बाकी नोट फेंक दिए. हालांकि, भीड़ द्वारा कुछ नोट उठाकर ले जाने से दुकानदार का नुकसान हो गया. बावजूद इसके, जब बाकी रकम वापस मिली तो दुकानदार ने राहत की सांस ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

मगर भीड़ की लूटपाट के चलते उसे नुकसान भी उठाना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए आसपास के लोग देर तक मौके पर डटे रहे और बाजार में घंटों तक यही चर्चा रही भला कभी बंदर भी नोट लुटाते हैं? 

और पढे़ं:  4 बीघा जमीन के कागजात और जेवर ले गई... पति का झलकता दर्द, 9 बच्चों की मां प्रेमी संग मिलकर किया बड़ा कांड

TAGS

hamirpur news

Trending news

hamirpur news
लूटो... लूटो... फिल्मी अंदाज में पेड़ पर चढ़कर बंदर बरसाने लगा नोटों की गड्डी
Prayagraj news
प्रयागराज का फाफामऊ ब्रिज जल्द खुलेगा, यात्रियों को अब नहीं झेलना पड़ेगा डायवर्जन!
hamirpur news
TET का खौफ! टीचर ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
leopard
एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर,जंगल की सड़क पर दिखा अनोखा और दुर्लभ नजारा
Pandit Chhannulal Mishra
पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ी, बीएचयू में भर्ती
Emergency Call Box
फोन मिलाने का झंझट खत्म!सिर्फ एक बटन दबाते ही मिलेगी मदद,मिनटों में हाजिर होगी पुलिस
jaunpur news
यूपी में डबल मर्डर से सनसनी,दो भाइयों की गोली मारकर हत्या,घात लगाकर बैठे थे बदमाश
Child trafficking racket
चारबाग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का बड़ा मामला,5 नाबालिगों को बचाकर तस्कर को पकड़ा
Lucknow news
लखनऊ में बड़ा हादसा टला,टेक ऑफ के बाद नहीं उड़ी फ्लाइट,विमान में सवार थीं डिंपल यादव
Hindi Diwas 2025
हिंदी दिवस आज, योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दी प्रदेशवासियों को बधाई
;