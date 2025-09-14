लूटो... लूटो... फिल्मी अंदाज में पेड़ पर चढ़कर बंदर बरसाने लगा नोटों की गड्डी, लूटने के लिए दौड़ पड़े लोग!

Hamirpur News: हमीरपुर जिले में एक अजीबो-गरीब वाकया सामने आया. यहां बाजार में पूजा सामग्री की दुकान लगाने वाले एक दुकानदार की गड्डी पर बंदर ने हाथ साफ कर दिया. इसके बाद पेड़ पर चढ़कर नोट लुटाने लगा.
Hamirpur News/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से बंदरों की शरारत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां फुटपाथ पर पूजा सामग्री बेच रहे दुकानदार बाल गोपाल की दुकान पर अचानक बंदरों का हुजूम उतर आया. इन्हीं में से एक चालाक बंदर ने ऐसा कारनामा कर डाला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.
कहां की है ये घटना?
मौदहा कस्बे के मुख्य बाजार की ये घटना बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बंदर दुकानदार के पास रखी 10,800 रुपये की नोटों की गड्डी झपटकर सीधे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया. इसके बाद उसने वहां बैठकर फिल्मी अंदाज में नोट एक-एक कर नीचे फेंकने शुरू कर दिए. जैसे ही ऊपर से नोट बरसने लगे, बाजार में अफरातफरी मच गई. लोग नोट लूटने के लिए दौड़ पड़े और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई.
दुकानदार और स्थानीय लोगों ने बंदर को नीचे लाने के लिए उसे केले भी खिलाए. इसके बाद बंदर ने बाकी नोट फेंक दिए. हालांकि, भीड़ द्वारा कुछ नोट उठाकर ले जाने से दुकानदार का नुकसान हो गया. बावजूद इसके, जब बाकी रकम वापस मिली तो दुकानदार ने राहत की सांस ली.
मगर भीड़ की लूटपाट के चलते उसे नुकसान भी उठाना पड़ा. इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए आसपास के लोग देर तक मौके पर डटे रहे और बाजार में घंटों तक यही चर्चा रही भला कभी बंदर भी नोट लुटाते हैं?
