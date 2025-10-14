Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961063
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

ये मेरा कुत्ता है... एक डॉग के 2 मालिक दावेदारी पेश करने पहुंचे थाने, पुलिस अब ऐसे करेगी फैसला

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक कुत्ते पर दो-दो पक्ष अपनी दावेदारी कर रह हैं. मामला पुलिस की चौखट तक पहुंच चुका है लेकिन अब तक इसका हल नहीं हो पाया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hamirpur News
Hamirpur News

हमीरपुर (संदीप कुमार): यूपी के हमीरपुर ज़िले से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक ही कुत्ते पर 2 लोग अपना मालिकाना हक जताते हुए थाने पहुंच गए और कुत्ते को अपना अपना बताने लगे. जिसे सुन थाने की पुलिस भी सकते में आ गई. सबसे बड़ी चुनौती थी  किकि आखिर इस बेजुबान के मालिकाना हक का निपटारा कैसे करें. क्योंकि दोनों पक्ष उस पर दावा कर रहे हैं.

डॉग ने नहीं दी प्रतिक्रिया
दोनों पक्ष कुत्ते को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं लेकिन कुत्ता किसी भी पक्ष के पुकारने पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नही दे रहा है. जिसको लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के स्थानीय लोगों को बुलाकर कुत्ते के सम्बंध में जानकारी ली है. फिलहाल पुलिस कुत्ते के असली मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है.

सुमेपुर थाना क्षेत्र का मामला
मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है. जहां थाना परिसर में असमंजस की स्थिति तब बन गई जब कुंडौरा गांव के श्रीपत कुशवाहा और सुमेरपुर कस्बे के निवासी घनश्याम यादव एक ही कुत्ते को अपना बताने लगे जिसे सुनकर थाने में उपस्थित पुलिस के साथ ही अन्य लोगों अचंभित रह गये कि आखिर एक कुत्ते के 2 मालिक कैसे हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों पक्ष कर रहे कुत्ते पर दावा
कुंडौरा निवासी श्रीपत कुशवाहा की बेटी सेजल कुशवाहा का कहना है कि यह शेरू नाम का कुत्ता उन्होंने 7 माह से पाल रखा है जिसे वह नरायनपुर से लेकर आये थे. जिसे सुमेरपुर के निवासी घनश्याम यादव घर से ले गये. जिसे सब्जी बेचने आये लोगों ने सुमेरपुर में कुत्ते को देखकर उन्होंने जानकारी दी जिसके बाद वह थाने आये है उन्हें उनका कुत्ता वापस दिलाया जाय.

दूसरे पक्ष की भी दावेदारी
वहीं दूसरी ओर घनश्याम यादव और उनकी बेटी चाहत यादव ने बताया कि यह उनका कुत्ता है जो पिछले शनिवार को घर से लापता हो गया था. चाहत का दावा है कि शेरू के गुम होने के बाद उसकी याद में उसने 8 दिन से खाना तक नहीं खाया है औऱ बुखार भी आ गया चाहत यादव ने रोते बिलखते हुए अपना कुत्ता बताते हुए अपनी दावेदारी पेश की है.

पुलिस ने कुत्ते को कब्जे में लिया
वहीं दावेदारी को लेकर पुलिस ने कुडौरा गाँव के ग्राम प्रधान को भी बुलाया. जिन्होंने बताया कि यह कुत्ता पहले सेजल कुशवाहा के घर में देखा गया था. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस ने फिलहाल कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों परिवारों से उनका कुत्ता होने का कोई ठोस सबूत देने को कहा है.

TAGS

hamirpur news

Trending news

Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में दीपोत्सव देखने का प्लान बना चुके हैं? बिना पास नहीं मिलेगी एंट्री
Ayodhya
श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे संतों के नाम पर, सीएम योगी ने कही ये बड़ी बात
Uttar Pradesh Latest News
UP में दिवाली से पहले बिजली विभाग का बड़ा झटका, नया कनेक्शन 6 गुना किया महंगा !
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, 125 मेधावी छात्रों को 140 स्वर्ण पदक
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में चली सर्द हवाएं,पर्वतों में ठिठुरन और मैदानों में ‘गुलाबी ठंड’ का एहसास
Bareilly News
बरेली में आयकर का बड़ा एक्शन! मीट फैक्टरी पर दूसरे दिन भी छापामारी
Gorakhpur News
लग्‍जरी बस और हमसफर ट्रेने से हो रही नकली खोवे की सप्‍लाई, म‍िलावटखोरों से सावधान!
Ayodhya news
अयोध्‍या राम मंदिर में कैसा दिखता है राम दरबार? सामने आई खूबसूरत तस्वीरें
uksssc
UKSSSC ने पेपर लीक के बाद दो परीक्षाओं की डेट बदली, जानें अब कब होगा लिखित एग्‍जाम
Ahoi Ashtami 2025
यूपी का चमत्‍कारी कुंड! अहोई अष्टमी पर लगाएं डुबकी मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद