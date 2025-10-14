ये मेरा कुत्ता है... एक डॉग के 2 मालिक दावेदारी पेश करने पहुंचे थाने, पुलिस अब ऐसे करेगी फैसला

हमीरपुर (संदीप कुमार): यूपी के हमीरपुर ज़िले से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. जहां एक ही कुत्ते पर 2 लोग अपना मालिकाना हक जताते हुए थाने पहुंच गए और कुत्ते को अपना अपना बताने लगे. जिसे सुन थाने की पुलिस भी सकते में आ गई. सबसे बड़ी चुनौती थी किकि आखिर इस बेजुबान के मालिकाना हक का निपटारा कैसे करें. क्योंकि दोनों पक्ष उस पर दावा कर रहे हैं.

डॉग ने नहीं दी प्रतिक्रिया

दोनों पक्ष कुत्ते को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं लेकिन कुत्ता किसी भी पक्ष के पुकारने पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नही दे रहा है. जिसको लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के स्थानीय लोगों को बुलाकर कुत्ते के सम्बंध में जानकारी ली है. फिलहाल पुलिस कुत्ते के असली मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है.

सुमेपुर थाना क्षेत्र का मामला

मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है. जहां थाना परिसर में असमंजस की स्थिति तब बन गई जब कुंडौरा गांव के श्रीपत कुशवाहा और सुमेरपुर कस्बे के निवासी घनश्याम यादव एक ही कुत्ते को अपना बताने लगे जिसे सुनकर थाने में उपस्थित पुलिस के साथ ही अन्य लोगों अचंभित रह गये कि आखिर एक कुत्ते के 2 मालिक कैसे हो सकते हैं.

दोनों पक्ष कर रहे कुत्ते पर दावा

कुंडौरा निवासी श्रीपत कुशवाहा की बेटी सेजल कुशवाहा का कहना है कि यह शेरू नाम का कुत्ता उन्होंने 7 माह से पाल रखा है जिसे वह नरायनपुर से लेकर आये थे. जिसे सुमेरपुर के निवासी घनश्याम यादव घर से ले गये. जिसे सब्जी बेचने आये लोगों ने सुमेरपुर में कुत्ते को देखकर उन्होंने जानकारी दी जिसके बाद वह थाने आये है उन्हें उनका कुत्ता वापस दिलाया जाय.

दूसरे पक्ष की भी दावेदारी

वहीं दूसरी ओर घनश्याम यादव और उनकी बेटी चाहत यादव ने बताया कि यह उनका कुत्ता है जो पिछले शनिवार को घर से लापता हो गया था. चाहत का दावा है कि शेरू के गुम होने के बाद उसकी याद में उसने 8 दिन से खाना तक नहीं खाया है औऱ बुखार भी आ गया चाहत यादव ने रोते बिलखते हुए अपना कुत्ता बताते हुए अपनी दावेदारी पेश की है.

पुलिस ने कुत्ते को कब्जे में लिया

वहीं दावेदारी को लेकर पुलिस ने कुडौरा गाँव के ग्राम प्रधान को भी बुलाया. जिन्होंने बताया कि यह कुत्ता पहले सेजल कुशवाहा के घर में देखा गया था. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता देख पुलिस ने फिलहाल कुत्ते को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों परिवारों से उनका कुत्ता होने का कोई ठोस सबूत देने को कहा है.