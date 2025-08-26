Hamirpur News: जिसका जहर मिनटों में मौत की नींद सुला दे, उससे खिलौने की तरह खेलता दिखा शख्स, नागराज का ये वीडियो देख चौंक गए यूजर्स

Hamirpur Viral News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में एक शख्स सांपों से खेलते दिख रहा है. यह युवक कई फीट लंबे-लंबे 2 सांपों को पकड़ कर मोटे कागज के एक डिब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी कोशिश में असफल होता दिख रहा है.

युवक का हैरतअंगेज कारनामा

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों सांप उस शख्स के ही शरीर में लिपट गए. जिसे देख आसपास मौजूद लोग डर गए, लेकिन इसके बावजूद भी युवक सांपों से डरने के बजाय उनसे खेलते नजर आया. जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग न सिर्फ हैरान हुए, बल्कि युवक के इस हैरतअंगेज कारनामे पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी.

कौन है सांपों से खेलने वाला शख्स?

जब वायरल वीडियो की पड़ताल हुई तो पता चला कि यह शख्स कोई अनट्रेंड आम आदमी नहीं है. बल्कि, वह पलक झपकते ही सांपों को पकड़ने में माहिर है. वह सुमेरपुर कस्बे का रहने वाला एक सर्प मित्र गुरु अभय प्रताप सिंह है, जो कस्बे के किसी शख्स के घर सांप निकलने की सूचना पर उन्हें रेस्क्यू करने पहुंचा था. जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

सांपों को न मारने की अपील

अब तक रिहायशी इलाकों में सर्प मित्र गुरु अभय प्रताप सिंह ने हजारों सांपों और विषखापरों का सफल रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है. जिसके द्वारा फेसबुक में भी वीडियो बना कर सांपों के विषय में जानकारी दी जाती है और जरुरी सांपों को न मारने की अपील की है. यह वायरल वीडियो 50 सेंकेड का है.

