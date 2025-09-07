गुजरात से हमीरपुर आई प्रेमिका निकली 4 बच्चों की मां, 24 घंटे भी न चली शादी, अजब प्रेम की गजब कहानी का हैरान करने वाला अंत

Hamirpur News/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में शनिवार को एक प्रेमी युगल का विवाह चर्चा का विषय बन गया. गुजरात के सिलवासा में एक कंपनी में काम करने के दौरान शुरू हुई अजब-गजब प्रेम कहानी का अंत बेहद चौंकाने वाला रहा. युवक से विवाह करने आई प्रेमिका शादी के बाद यह राज सामने आया कि वह पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां भी है.

कैसे हुआ उजागर?

मामला तब खुला जब महिला का पहला पति अपने बच्चों को साथ लेकर पत्नी की तलाश में सरीला कस्बे पहुंचा. उसे देखकर युवक के परिजनों के होश उड़ गए कि जिस लड़की से उन्होंने बेटे की शादी कराई थी, वह पहले से विवाहित है. अपने बच्चों को रोता-बिलखता देख महिला भावुक हो गई और पति व बच्चों के साथ जाने को राजी हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों ने लिखित समझौता किया और महिला अपने पति व बच्चों के साथ मिर्जापुर रवाना हो गई. वहीं, महज 24 घंटे पहले दूल्हा बने युवक के अरमान चकनाचूर हो गए और शादी लोगों के बीच मजाक बनकर रह गई.

कब हुई थी दोनों की शादी?

महिला के पति ने चौकी में बताया कि मेरी शादी बीस साल पहले हुई थी. हमारे 4 बच्चे हैं. करीब पांच माह पहले रोजगार के लिए सिलवासा गया था. पत्नी भी वहीं मजदूरी करती थी और उसी कंपनी में युवक भी काम करता था. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं. 1 सितंबर की रात जब मैं ड्यूटी से लौटा तो बच्चे रो रहे थे और बोले कि मां कहीं चली गई है. बाद में पता चला कि उसने युवक के साथ शादी कर ली है. इसके बाद मैं रविवार को बच्चों को लेकर सरीला पहुंचा.

चौकी प्रभारी ने क्या बताया?

चौकी प्रभारी दिनेश पटेल ने बताया कि किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है. महिला ने खुद अपने पति और बच्चों के साथ जाने की इच्छा जताई और समझौते के बाद परिवार संग मिर्जापुर लौट गई. लोगों के लिए यह घटना चर्चा का विषय बन गई है. महज़ 24 घंटे पहले हुई शादी अब कस्बे में मज़ाक का केंद्र बन गई है और प्रेमी के अरमानों की पूरी दुनिया बिखर गई है.

