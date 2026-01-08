जिम में वर्कआउट करते समय IIT के छात्र ने तोड़ा दम, अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा, मंजर देख कांप उठे लोग!

Advertisement
Hapur News: उज्ज्वल भविष्य के सपने संजोए एक होनहार छात्र की अचानक मौत ने पूरे परिवार और इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया. हापुड़ के रहने वाला आईआईटी छात्र ने जिम में वर्कआउट के दौरान मौत हो गई.  

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:46 PM IST
Hapur News: अक्सर अपने ही लोगों से सुनते आए हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता  कब जन्म होगा और कब मौत आ जाएगी, कोई नहीं जानता. यह बात सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन जब हकीकत में सामने आती है तो दिल को झकझोर कर रख देती है. पंजाब के रूपनगर स्थित आईआईटी रोपड़ में पढ़ने वाले हापुड़ निवासी छात्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने सुनने वालों को सुन्न कर दिया और आंखें नम हो गईं. बताया जा रहा है कि जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई. 

कहां का रहने वाला है मृतक?
कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी निवासी आदित्य सागर (21) आईआईटी रोपड़ में बी-टेक सिविल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र था,  परिजनों के अनुसार, सर्दियों की छुट्टियों में वह घर आए था और दो जनवरी को वापस कैंपस लौट गया. 6 जनवरी को वह आईआईटी परिसर स्थित जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी अचानक उनके कान से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा,  गंभीर हालत में उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

क्या करते हैं मृतक आदित्य के पिता?
ऐसा बताया जा रहा है कि आदित्य के पिता विनीत कुमार सागर आरपीएफ में एसीपी पद पर तैनात हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग लखनऊ में है. वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुरक्षा में भी तैनात रह चुके हैं. मां मधु सागर गृहिणी हैं, जबकि छोटा भाई अर्णव सागर रायपुर से कानून की पढ़ाई कर रहा है.

मृतक के बारे में
परिजनों ने बताया कि आदित्य पढ़ाई में बेहद मेधावी था. उसने डीपीएस स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और 12वीं तक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा. पढ़ाई के साथ-साथ उसका सपना एक आईटी कंपनी खोलने का भी था. पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को जब शव हापुड़ पहुंचा, तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. बेटे की असमय मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. 

