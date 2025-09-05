गजब हो गया! नाम-पहचान सब एक लेकिन 6-6 जिलों में नौकरी कर रहा अर्पित सिंह, सामने आया चौंकाने वाला मामला
गजब हो गया! नाम-पहचान सब एक लेकिन 6-6 जिलों में नौकरी कर रहा अर्पित सिंह, सामने आया चौंकाने वाला मामला

Farrukhabad news: यूपी के फर्रुखाबाद जिले से नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. एक ही नाम का शख्स 6-6 जिलों में नौकरी पर तैनात है.

 

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:28 PM IST
Farrukhabad news
Farrukhabad news

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: नाम, जन्मतिथि, पता सब एक लेकिन शख्स नौकरी 6-6 जिलों कर रहा? पहली बार में पढ़कर आप भी हैरान हो सकते हैं लेकिन यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने बड़े सवाल किए हैं कि एक ही नियुक्ति पत्र पर 6 जिलों में एक ही पहचान से नौकरी का फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है, यही नहीं अब तक लिए गए सरकारी वेतन से करोड़ों रुपये भी डकार चुका है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
अर्पित सिंह, जिनका नाम पिछले 9 सालों से एक-रे टेक्नीशियन के पद पर दर्ज था, हर महीने लाखों रुपए का वेतन और सरकारी सुविधाएं उठाते रहे. लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर जब उनका पंजीकरण हुआ, तो राज़ खुला. दरअसल,  मई 2016 में स्वास्थ्य विभाग ने एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती की थी. जिसमें कुल 403 पद भरे गए थे. इन सभी की तैनाती अलग-अलग जिलों में की गई. 

अर्पित सिंह का भी नाम
चयनित में एक नाम अर्पित सिंह का भी था, जिसका सीरियल नंबर 80 और रजिस्ट्रेशन नंबर 50900041299 है. उसके पिता पिता का नाम अनिल कुमार सिंह, जन्मतिथि 1989 है. उसे हाथरस में तैनाती मिली. वह मुरसान में तैनात है.

6 कर्मियों के नाम, पहचान सब एक जैसे
स्वास्थ्य विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन हुए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. एक ही अर्पित सिंह के नाम, पिता, जन्मतिथि सब कुछ सेम निकले जो अलग-अलग जिलों में तैनात थे. चार का स्थायी पता भी एक ही है. जो फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर और शामली में तैनात हैं. अब यहीं से सस्पेंस पैदा होता है कि ऐसा कैसै हो सकता है कि एक ही नाम के 6 कर्मचारी हों और उनके नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम भी एक जैसा हो. साथ ही चार का स्थायी पता भी समान है.

करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा?
अर्पित सिंह एक महीने में 69595 रुपये वेतन ले रहा था. 1 साल में एक जनपद से अर्पित सिंह ने 835140 लख सैलेरी उठाई. 9 साल में इस हिसाब से सरकार को 75 लाख 16260 का चूना लगाया.  अगर हम सभी 6 जनपदों के अर्पित सिंह का वेतन जोड़ें तो चार करोड़ 50 लाख रुपये सरकार के खाते से सिर्फ प्रदेश भर में पहले 6 अर्पित सिंह ने खा ली.

सीएमओ ने जांच के लिए गठित की टीम
फर्रुखाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरे मामले पर तीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बनाई टीम जांच के बाद कार्रवाई कार्रवाई होगी. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ नियम-क़ानून के दस्तावेज़ों तक सीमित रहेगी या फिर व्यवस्था की जड़ों तक पहुँचेगी, यही बड़ा सवाल है.

 

