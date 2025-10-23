‘तुमसे शादी नहीं करूंगी...’ प्रेमिका के इंकार पर प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख सन्न रह गए लोग!

Hathras News/सुमित कुमार: प्यार में डूबे एक प्रेमी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. बता दें कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर जहर खा लिया, और चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने जहर खाने का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

कहां की ये घटना?

दरअसल, ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोका टॉकीज़ के पास रहने वाले एक युवक ने प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर ज़हर खा लिया. जानकारी के मुताबिक युवक पिछले डेढ़ साल से अपनी पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम करता था. युवती ने जब शादी से साफ इनकार कर दिया, तो आहत युवक ने प्रेमिका से शादी करने की ज़िद में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने समय पर इलाज कर उसकी जान बचा ली. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है. होश में आने के बाद भी युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है. उसने चेतावनी दी है कि अगर उसकी शादी नहीं कराई गई, तो वह दोबारा आत्महत्या कर लेगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और परिवारों से बातचीत कर रही है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके.

