Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2972123
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

‘तुमसे शादी नहीं करूंगी...’ प्रेमिका के इंकार पर प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख सन्न रह गए लोग!

Hathras News: हाथरस में एक प्रेम प्रसंग ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. बताया जा रहा है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर ज़हर खा लिया. हैरानी की बात यह रही कि युवक ने ज़हर खाने का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Hathras News/सुमित कुमार: प्यार में डूबे एक प्रेमी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. बता दें कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर जहर खा लिया, और चौंकाने वाली बात यह रही कि उसने जहर खाने का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

कहां की ये घटना?
दरअसल, ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोका टॉकीज़ के पास रहने वाले एक युवक ने प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर ज़हर खा लिया. जानकारी के मुताबिक युवक पिछले डेढ़ साल से अपनी पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम करता था. युवती ने जब शादी से साफ इनकार कर दिया, तो आहत युवक ने प्रेमिका से शादी करने की ज़िद में यह खौफनाक कदम उठा लिया.

परिजनों ने युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने समय पर इलाज कर उसकी जान बचा ली. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है. होश में आने के बाद भी युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ है. उसने चेतावनी दी है कि अगर उसकी शादी नहीं कराई गई, तो वह दोबारा आत्महत्या कर लेगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और परिवारों से बातचीत कर रही है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:  भैया दूज पर तू मायके नहीं जाएगी... फिर पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम, पति की आंखों के सामने उजड़ गया परिवार!
 

 सुन! तू मायके नहीं जाएगी... पति से विवाद के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, आग की लपटों को देख कांप उठे लोग
 

TAGS

hathras news

Trending news

hathras news
‘तुमसे शादी नहीं करूंगी...’ प्रेमिका के इंकार पर प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम
Jhansi Road Accident News
झांसी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बेकाबू पिकअप, ड्राइवर की गई जान
Hapur News
हापुड़: कपड़ा प्रिंट करने की फैक्ट्री में लगी आग... लाखों का माल जलकर खाक
UP Politics
ट्रेन के इंजन पर अखिलेश यादव, सपा ने निकाली BJP के डबल इंजन की काट
Bus services for Bhaiya Dooj
Bhaiya Dooj पर बहनों का सफर शानदार,लखनऊ समेत इन शहरों में फर्राटा भरेंगी स्पेशल बसें
chardham yatra 2025
भैया दूज पर केदारनाथ के कपाट बंद, मां यमुना भी अब मायके में देंगी दर्शन, पढ़ें अपडेट
Chandauli News
भाई दूज पर जुड़वा शिव लिंग के दर्शन! संतान प्राप्ति के लिए होती है पूजा अर्चना
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में बारिश के आसार, ये है ताजा अपडेट
Bahraich latest News
बहराइच में जंगली जानवर ने गांव में घुस मचाया आतंक, 6 साल की बच्ची पर हमला का CCTV
Lucknow latest news
लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के इंजीनियर की मौत, 7 साल से मिसाइल पर कर रहे थे काम