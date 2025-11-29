Advertisement
'शादी नहीं करोगे तो जान दे दूंगी...' दलित परिवार में मुस्लिम युवक बारात लेकर पहुंचा, फिर...

Basti News: बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर दलित परिवार की बेटी की शादी के लिए मुस्लिम युवक बारात लेकर आया. हिंदू संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताते हुए विरोध किया. फिर...

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:33 PM IST
Basti News/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया,  जब गोंडा जिले का रहने वाला एक मुस्लिम युवक दलित बस्ती में बारात लेकर पहुंचा. जानकारी के मुताबिक युवक और गांव की एक युवती के बीच करीब एक वर्ष पहले गोंडा में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना परशुरामपुर थाना क्षेत्र के यरता की बताई जा रही है. युवक ने युवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों पक्षों के परिवारों में बात होने के बाद शादी की तैयारी शुरू हुई. जैसे ही बारात गांव पहुंची, मुस्लिम दूल्हे और बारातियों को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए. इसी बीच कुछ लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद संगठन के कुछ सदस्य मौके पर पहुंचे और विवाह पर आपत्ति जताई.

विरोध के बाद दूल्हे समेत बाराती हिरासत में
स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे सहित लगभग आधा दर्जन बारातियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई. थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई है, और प्राथमिक जांच में दोनों ही पक्ष बालिग पाए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

लड़की ने क्या बताया?
जांच के दौरान लड़की ने बातचीत में बताया कि वह अब शादी नहीं करना चाहती और उससे गलती हो गई. साथ ही उसने दावा किया कि युवक ने उसे अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए कहा था.  वहीं लड़की ने मां ने बताया कि हम लोग बहुत मना किए की तुम इससे शादी मत करो लेकिन ये नहीं मानी. ये एक साल से एक दूसरे से बात करने हैं. मना करने पर ये कहीं की शादी नहीं करोगे तो फांसी लगा के जान दे दूंगी. 

एसपी का बयान
एसपी अभिनंदन ने बताया कि दो समुदायों के बीच विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताए जाने के कारण मामला संवेदनशील हो गया था. पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Basti News

