दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल, फिर लिया ऐसा फैसला कि सब रह गए सन्न

Pratapgarh News:  प्रतापगढ़ जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गई है. जहां पर पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी संग रंगरेलिया मानते पकड़ लिया. जिसके बाद ऐसा फैसला लिया कि सभी लोग सन्न रह गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:10 PM IST
Pratapgarh News/सुनील यादव: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 10 साल बाद एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी. यह विवाह गांव के मंदिर में पंचायत और परिजनों की मौजूदगी में संपन्न हुआ. हालांकि, शादी के बाद सबसे भावुक पल तब आया, जब पत्नी के साथ जाने से दोनों बच्चों ने साफ इनकार कर दिया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव की बताई जा रही है.  बता दें कि गांव निवासी आशीष तिवारी की पत्नी पिंकी का गांव के ही युवक अमित शर्मा से प्रेम संबंध था. शनिवार रात आशीष ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद मामला पुलिस और पंचायत तक पहुंच गया. घंटों चली पंचायत में पिंकी ने स्पष्ट कहा कि वह अब पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ ही जीवन बिताएगी.

गांव वालों और यहां तक कि प्रेमी के पिता ने भी पिंकी को समझाने की कोशिश की. प्रेमी के पिता ने कहा कि उनका बेटा नशे का आदी है और कोई काम नहीं करता, वह खर्च नहीं उठा पाएगा. बावजूद इसके पिंकी अपने फैसले पर अड़ी रही.

पंचायत की सहमति से लिया गया फैसला
लंबी पंचायत के बाद पति आशीष तिवारी ने पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए उसकी शादी प्रेमी अमित शर्मा से अमरगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी. विवाह के दौरान दोनों परिवारों के लोग और गांव के कई ग्रामीण मौजूद रहे. शादी के बाद पिंकी ने सबके सामने अपने नए पति के पैर छुए.

बच्चों ने मां को ठुकराया
शादी के बाद पिंकी ने अपने दोनों बेटों 7 साल और 4 साल को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन दोनों बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया. बच्चों ने कहा कि वे अपने पिता के साथ ही रहेंगे. इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया.

पुलिस का बयान
सीओ मनोज कुमार सिंह रघुवंशी ने बताया कि महिला बालिग है और अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति और पंचायत के बाद निर्णय लिया है. पुलिस की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं रही और किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई.

2016 में हुई थी शादी
पति आशीष तिवारी ने बताया कि उनकी और पिंकी की शादी वर्ष 2016 में हुई थी और तलाक का मामला पहले से कोर्ट में चल रहा था. पत्नी की जिद और पंचायत के फैसले के बाद यह अनोखा और भावनात्मक घटनाक्रम सामने आया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा है.

Pratapgarh News
दो बच्चों की मां को प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते देख पति का टूटा दिल
