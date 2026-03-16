जिससे की थी लव मैरिज, वही निकली बेवफा... प्रेमी संग होटल में रंगरलियां मनाते पकड़ गई पत्नी, पति के उड़े होश!

अलीगढ़/मनीष शर्मा: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के बाद काफी हंगामा भी हुआ. सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

होटल के कमरे में प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी

मिली जानकारी के अनुसार, गुलावठी निवासी आकाश कुमार अलीगढ़ में अपनी बहन के घर आए हुए थे. इसी दौरान उन्हें अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक हुआ. शक के आधार पर उन्होंने पत्नी का पीछा किया. बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी मृदुल उर्फ निखिल के साथ रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंची और कमरा नंबर 302 बुक कराया. दोनों जैसे ही कमरे में गए, पति ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे दी.

पुलिस के साथ पहुंचा पति, कमरे से पकड़े गए दोनों

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही महिला और उसका प्रेमी आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए. पुलिस ने दोनों को मौके से हिरासत में लेकर क्वार्सी थाने पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पति ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित पति आकाश कुमार का कहना है कि उसकी शादी करीब साढ़े तीन साल पहले लव मैरिज के जरिए हुई थी. उसका आरोप है कि पत्नी का इस युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था. आकाश ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराया है. उसके मुताबिक अदालत में यह दावा किया गया है कि शादी में सात लाख रुपये दिए गए और 15 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि उनकी शादी लव मैरिज थी और उसे किसी तरह का दहेज नहीं मिला.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस महिला, उसके प्रेमी और पति तीनों से पूछताछ कर रही है. क्वार्सी थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

और पढे़ं:

अगर पुलिस सुन लेती फरियाद तो बच सकती थी जान! जौनपुर में युवक की हत्या से उठे बड़े सवाल

'वो नहीं मिल तो जान दे दूंगा...' प्रेमिका से शादी नहीं हुई तो टावर पर चढ़ा प्रेमी, फिर वीडियो जारी कर प्रशासन से की बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!