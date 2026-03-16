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जिससे की थी लव मैरिज, वही निकली बेवफा... प्रेमी संग होटल में रंगरलियां मनाते पकड़ गई पत्नी, पति के उड़े होश!

Aligarh News:  अलीगढ़ जिसे से आई एक घटना इन दिनों चर्चाओं का विषय बन चुकी है, जहां पर पति ने अपनी पत्नि को उसके प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाते होटल में पकड़ा, सबसे हैरानी की बता ये हैं कि दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:09 PM IST
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Husband caught his wife red handed with her lover
Husband caught his wife red handed with her lover

अलीगढ़/मनीष शर्मा:  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है, जहां घटना के बाद काफी हंगामा भी हुआ. सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

होटल के कमरे में प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी
मिली जानकारी के अनुसार, गुलावठी निवासी आकाश कुमार अलीगढ़ में अपनी बहन के घर आए हुए थे. इसी दौरान उन्हें अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक हुआ. शक के आधार पर उन्होंने पत्नी का पीछा किया. बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी मृदुल उर्फ निखिल के साथ रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में पहुंची और कमरा नंबर 302 बुक कराया. दोनों जैसे ही कमरे में गए, पति ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दे दी.

पुलिस के साथ पहुंचा पति, कमरे से पकड़े गए दोनों
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे का दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही महिला और उसका प्रेमी आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए. पुलिस ने दोनों को मौके से हिरासत में लेकर क्वार्सी थाने पहुंचाया.

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पति ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित पति आकाश कुमार का कहना है कि उसकी शादी करीब साढ़े तीन साल पहले लव मैरिज के जरिए हुई थी. उसका आरोप है कि पत्नी का इस युवक के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था. आकाश ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज कराया है. उसके मुताबिक अदालत में यह दावा किया गया है कि शादी में सात लाख रुपये दिए गए और 15 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि उनकी शादी लव मैरिज थी और उसे किसी तरह का दहेज नहीं मिला.

पुलिस कर रही मामले की जांच
फिलहाल पुलिस महिला, उसके प्रेमी और पति तीनों से पूछताछ कर रही है. क्वार्सी थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

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