Sonbhadra News: कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार
Sonbhadra News: कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां पर फेसबुक से हुई जान पहचान शादी में बदली गई. लेकिन जब महिला अपने पति के घर पहुंची तो वह उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. 

Edited By:  Shailesh Yadav|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:07 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Sonbhadra News/अरविन्द दुबे: सोशल मीडिया ने भले ही लोगों को करीब लाने का काम किया हो लेकिन कई बार ये नजदीकियां बड़े विवाद की वजह भी बन जाती हैं. सोनभद्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर शुरू हुई दोस्ती प्यार और शादी तक तो पहुंच गई. लेकिन जब प्रेमिका अपने ससुराल पहुंची तो प्रेमी ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया. इसके बाद युवती दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गई और मामला थाने तक जा पहुंचा.

कहां का है मामला?
सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र की एनसीएल कॉलोनी ककरी में उस समय हंगामा मच गया. जब एक युवती अचानक वहां पहुंच गई. युवती ने दावा किया कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती कॉलोनी में रहने वाले युवक से हुई और दोनों ने शादी भी कर ली. लेकिन जब युवती अपने ससुराल पहुंची तो प्रेमी ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया.

इसके बाद युवती दरवाजे पर धरने पर बैठ गई और घर के अंदर जाने की जिद पर अड़ गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और किसी तरह युवती को समझा-बुझाकर थाने ले गई.

कहां हुई थी दोनों की शादी?
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवती न्याय की गुहार लगा रही है. वहीं मामले में संबंधित महिला ने बताया कि जो मेरे पति हैं ओ मुझे घर से निकाल दिए थे. 12 अगस्त को मुझे ओ लेकर अनपरा के ककरी लेकर आ रहे थे फिर अचानक मुझे छोड़ दिए. जबकि हमारी शादी उनके परिजनों के सहमति से हुई है. फेसबुक से हम दोनों की पहचान हुई और फिर झारखंड के बोकारो मंदिर में शादी किए. 

इस दौरान उसने यह भी बताया कि हम दोनों अलग-अलग जाति से हैं.  अब तुझसे शादी कौन करेगा.  मामले में अनपरा थाना पुलिस को जानकारी दी गई है पुलिस समझौते की बात कह रही. पर मेरी बस इतनी मांग है कि हमें यह घर से निकाले नहीं घर में रखें.

;