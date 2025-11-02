कोर्ट में मचा हंगामा! प्रेमी को पिटता देख पत्नी बिफरी, पति का गिरेबान पकड़कर बोली— अब नहीं सहूंगी ज़ुल्म!

Advertisement
Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब कोर्ट मैरिज के लिए पहुंची महिला को उसका पति पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी और वकील के साथ कोर्ट मैरिज कराने पहुंची थी

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:09 PM IST
Shahjahanpur News/शिव कुमार:  उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज पर करने पहुंची तो वहां महिला का पति भी पहुंच गया. जिसके बाद पति ने पुलिस के सामने ही पत्नी और  प्रेमी की पिटाई कर दी. इस दौरान पब्लिक ने पति की भी पिटाई कर दी बीच रोड पर हुई मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फिलहाल पुलिस तीनों को पड़कर थाने ले गई. 

कहां की है ये घटना?
घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के कचहरी रोड की है. बताया जा रहा है एक महिला अपने प्रेमी के साथ यहां कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी, जिसके साथ उसका वकील भी मौजूद थान दोनों अपना चेहरा छुपा कर कोर्ट मैरिज करने आए थे. इसी दौरान महिला के पति को उसके आने की खबर लग गई. पति भी अपने साथियों के साथ कचहरी के बाद पहुंचा और उसकी पत्नी और उसकी प्रेमी को जमकर पीटना शुरू कर दिया. 

खास बात यह रही की पति और उसके साथी ने पुलिस के सामने ही पत्नी और उसके प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान पत्नी भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर जमकर मुकाबला करती रही. फिलहाल पुलिस में पति-पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ कर थाने पहुंचा दिया है. इस मामले में पुलिस शिकायत के बाद कार्रवाई की बात कर रही है. फिलहाल मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

