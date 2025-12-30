टंकी पर चल रहा था पति-पत्नी का झगड़ा, मधुमक्खियों ने ली ऐसी 'एंट्री' कि पहुंच गए अस्पताल

Unnao News (ज्ञानेंद्र प्रताप): यूपी के उन्नाव जिले से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. जहां पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में मधुमक्खियों की ऐसी एंट्री होती है कि दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं. जहां दोनों का इलाज चल रहा है. अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर पत्नी सलमा गुस्से और तनाव की स्थिति में घर से बाहर निकलकर पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई. टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पति भी उसे समझाने और नीचे उतारने के लिए ऊपर चढ़ गया. इसी दौरान अचानक वहां मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई और मधुमक्खियों ने पति-पत्नी पर हमला कर दिया.

मौके पर मची अफरा-तफरी

मधुमक्खियों के हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पति-पत्नी दोनों खुद को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पत्नी सलमा को अधिक डंक लग गए, जिससे वह घायल हो गई.आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह मधुमक्खियों से बचाव किया और दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जिला अस्पताल में सलमा का उपचार चल रहा है.

हालत स्थिर

चिकित्सकों के अनुसार महिला को मधुमक्खियों के कई डंक लगे हैं, हालांकि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है और आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं. घटना की सूचना मिलने पर सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने पति-पत्नी और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का क्या कहना?

पुलिस का कहना है कि यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है और किसी प्रकार की आपराधिक मंशा सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सूचना न दी जाती और लोगों ने साहस न दिखाया होता, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. इस घटना के बाद कॉलोनी में काफी देर तक चर्चा का माहौल बना रहा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखें और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें.