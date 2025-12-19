'अगर हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे अपने ही…' प्रेमी युगल ने भागकर की शादी, फिर परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप

Jalaun News: जालौन जिले में एक प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सोशल मीडिया के जरिए पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है.
Trending Photos
Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक हैरान कर देने वाला विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पर एक प्रेमी युगल ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली है. जिके बाद प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है.
कहां की है ये मामला?
दरअसल, ये मामला चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम मुसमरिया का बताया जा रहा है. बता दें कि वायरल वीडियो में युवती ने बताया कि उसका नाम ऋचा है जो मुसमरिया गांव निवासी है. उसका प्रेमी वो भी उसी गांव का रहने वाला है. जिसका नाम वीरू उर्फ अक्षय सिंह बताया. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों एक लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं.
कब हुई थी दोनों की शादी?
इस दौरान ऋचा ने ये भी बताया कि वह वीरू उर्फ अक्षय सिंह से अपनी मर्जी से शादी 14 दिसंबर 2025 को शादी कर ली है. जिसके बाद से उसने बताया कि वह अपने पति यानी वीरू उर्फ अक्षय सिंह के साथ लगातार छिपकर रहने को मजबूर हैं. 7 दिसंबर से वे इधर-उधर भटक रहे हैं और उन्हें अपने परिजनों से जान का खतरा भी बताया.
ऋचा ने परिजनों पर लगाया गंभीर आरोप
बता दें कि वायरल विडियो में ऋचा ने अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाई लगाया है. वह ये कहती हुई नजर आ रहा है कि यदि उन दोनों को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानी होती है. तो तो इसके लिए उनके पिता कौशल सिंह, भाई लक्ष्मण सिंह, राम प्रताप सिंह, भरत प्रताप सिंह, चाचा शिवचंद्र सिंह और उनके पुत्र सूर्य प्रताप सिंह जिम्मेदार होंगे. इस दौरान ऋचा ने ये भी कहा कि उनके पिता और भाई पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, जिससे कारण उसे और भी अधिक डर लग रहा है.
युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता और भाई पुलिस विभाग में तैनात हैं, जिसके कारण उन्हें और अधिक भय महसूस हो रहा है. ऋचा के अनुसार, वह और उनके पति दोनों छात्र हैं, लेकिन लगातार डर और भागदौड़ की वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और मानसिक तनाव बढ़ गया है.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है. प्रेमी युगल ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि वे बिना डर के अपना जीवन जी सकें. फिलहाल यह मामला जालौन में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.