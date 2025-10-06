Advertisement
सुनो! आधी रात को आना... प्रेमिका के फोन पर मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो उठाया ऐसा कदम कि गांव में मचा सन्नाटा

Jalaun News: जालौन जिले से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है. जहां पर रात के वक्त एक प्रेमी अपने प्रेमिका के बुलाने पर उससे मिलने पहुंच गया. लेकिन दोनों को परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. इसके बाद जो कुछ हुआ जिले में चर्चोओं का विषय बन गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:59 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Jalaun News/जितेंद्र सोनी: प्यार कभी छिपाए नहीं छिपता… कुछ ऐसा ही नजारा  जालौन जिले से देखने को मिला. जहां पर आधी रात को प्रेमिका ने अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया. जिसके बाद प्रेमी उससे मिलने रात के वक्त पहुंच गया. लेकिन ये उसकी मुलाकात आखरी बन गई. बता दें कि परिजनों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव को चौंका दिया.

कहां की है ये घटना?
ये घटना आटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां पर  शनिवार देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने पकड़ लिया. रातभर की हलचल के बाद रविवार सुबह दोनों की गांव के मंदिर में शादी करा दी गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कहां का रहने वाला है प्रेमी?
प्रेमी हमीरपुर जिले का रहने वाला है.  उसका  एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शनिवार रात करीब दो बजे वह चोरी-छिपे प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा. दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि युवती के चाचा की नजर पड़ गई. उन्होंने शोर मचा दिया, जिससे ग्रामीण इकट्ठा हो गए और युवक को पकड़ लिया.

कुछ लोगों ने युवक से मारपीट भी की, लेकिन जब युवती उसके पक्ष में डट गई तो माहौल शांत हो गया. रातभर बातचीत के बाद रविवार सुबह दोनों परिवारों को बुलाया गया. आपसी सहमति से शादी का निर्णय लिया गया. इसके बाद गांव के शिव मंदिर में मंडप सजा कर विधि-विधान से शादी कराई गई. सात फेरे लेकर दोनों एक-दूसरे के हो गए और परिजनों ने बेटी की विदाई भी की. ग्राम प्रधान देशराज ने बताया कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से कराई गई है. इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौजूद रही.

