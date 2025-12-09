मायके आते ही साली को भगा ले गया जीजा! मीरजापुर में रिश्तों में अनोखा प्रेम-प्रसंग

Mirzapur News: यूपी के मीरजापुर जिले से अजब गजब मामला सामने आया है. जहां एक साली अपने जीजा के साथ फरार हो गई. पुलिस ने मामले में तहरीर लेकर जांच में जुट गई है.
Mirzapur News (राजेश मिश्रा): यूपी के मीरजापुर जिले से एक नव विवाहिता के लापता होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मां का आरोप है कि बेटी अपने जीजा के साथ घर से एक लाख रुपये और गहने लेकर गायब है. परेशान मां ने पुलिस से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत नवंबर में शादी हुई थी. पुलिस तहरीर लेकर जांच में जुट गई है. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
जीजा संग रफूचक्कर हुई साली
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक नवविवाहिता अपने जीजा संग रफूचक्कर हो गयी. लड़की के मां का कहना है कि लड़की घर में रखा एक लाख रुपये नगद और गहने भी ले गयी है. पीड़ित मां ने पुलिस से बेटी की खोजबीन करने की गुहार लगाई है. पुलिस ने मामले में तहरीर लेकर जांच में जुट गई है.
अदलहाट थाना क्षेत्र का मामला
पूरा मामला अदलहाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है.जहां की रहने वाली एक युवती का 12 नवंबर को चुनार विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी हुई थी. 28 नंबर को ससुराल पक्ष के लोगों ने गवना कराकर ससुराल ले गए चार दिन बाद मायके वालों ने चौथी लेकर गए और साथ में अगले दिन लड़की को ससुराल से मायके लेकर आए. 7 दिसंबर के रात में लड़की अपने जीजा के साथ एक लाख रुपये नगद और गहने लेकर फरार हो गई है.
क्या बोले थाना प्रभारी?
बीते दिनों घर से लापता हो गयी. पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को उसका सगा जीजा बहला फुसलाकर ले गया है. लड़की अपने साथ घर से एक लाख रुपये और गहने भी साथ ले गयी है. थाना प्रभारी अजय सेठ का दावा है कि जल्द ही उसे बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. लडक़ी के मां से तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी गई है. मां का आरोप है की दामाद बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
