Kannauj News: अरे! इसे कोई बचाओ... गणेश विसर्जन के दौरान चीख-पुकार से मची अफरा-तफरी, फिर सिपाही बना देवदूत
Kannauj News: अरे! इसे कोई बचाओ... गणेश विसर्जन के दौरान चीख-पुकार से मची अफरा-तफरी, फिर सिपाही बना देवदूत

Kannauj News: गणेश विसर्जन के दौरान कन्नौज में ऐसा वाकया हुआ जिसने लोगों के दिल छू लिए. शनिवार को कैरदा में ईसन नदी के किनारे मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था. इसी दौरान एक युवक नदी में कूद पड़ा. देखते ही देखते युवक डूबने लगा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:12 PM IST
Kannauj News/प्रभाम श्रीवास्तव: कन्नौज पुलिस के एक सिपाही ने जान पर खेलकर नदी में डूब रहे युवक को न केवल बाहर निकाला बल्कि बेहोशी की हालत में पड़े युवक को सीपीआर देकर उसकी जान भी बचा ली. यह घटना गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हुई.

क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला शनिवार को कैरदा में ईसन नदी के पास सामने आया, जहाँ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा था. विसर्जन के बाद कस्बा विशुनगढ़ निवासी सोनू कमल पुत्र सालिगराम नशे की हालत में ईसन नदी में कूद गया.

घटना स्थल पर ड्यूटी कर रहे चीता मोबाइल के सिपाही ओमपाल चौधरी भी मौजूद थे. युवक के नदी में कूदते ही लोगों ने मदद के लिए शोर मचाया, जिस पर सिपाही ओमपाल चौधरी ने तुरंत वर्दी उतारी और नदी में छलांग लगा दी. कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने युवक को नदी से बाहर निकाल लिया.

लेकिन युवक बेहोशी की हालत में था और उसकी जान पर बन आई. ऐसे में सिपाही ने सूझबूझ दिखाते हुए सीपीआर दिया और उसकी जान बचा ली. इसके बाद पुलिस युवक को थाने लेकर आई. सिपाही के इस साहसिक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है. प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि युवक ने शराब के नशे में नदी में छलांग लगाई थी, जिसे सिपाही ओमपाल चौधरी ने बचा लिया. युवक को उसके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है. 

