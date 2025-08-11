Kasganj News: ये तो हद है! 5 दिनों तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल, मृत युवक को जिंदा करने के लिए किया ये कर्मकांड

Kasganj News: कासगंज में अंधविश्वास का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां अंधविश्वास की वजह से पांच दिनों तक एक मृतक को जिंदा करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत हो गई थी, लेकिन घरवाले अंधविश्वास की वजह से मृतक को जिंदा करने के लिए झाड़-फूंक करवाने लगे.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला कासगंज के अमांपुर थाना के बीनपुरा गांव का है. यहां 5 अगस्त को 26 वर्षीय युवक की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई, लेकिन परिजन और गांव वाले उसे मृत नहीं मान रहे थे. इसके बाद सबने तांत्रिक और नीम हकीम की मदद से झाड़ फूंक कराने लगे. ढोंग के सहारे मृतक को जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी.

कई दिनों तक चला ये खेल

पांच दिनों तक बंगाल से आई एक महिला मृतक को जिंदा करने के लिए अंधविश्वास का खेल करती रही और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. मृतक की पहचान बीनपुरा गांव के महादीपक के रूप में हुई है. जब युवक को जहरीले कीड़े ने काटा तो परिजन उसे अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया.

फिर युवक को जिंदा करने के लिए बंगाल से तांत्रिक महिला को बुला लिया. इसके बाद महिला ने गढ्ढे में पानी भरकर शव को रखवा दिया और ढ़ोल, थाली बजाकर इसे जिंदा करने का टोटका करती रही.

