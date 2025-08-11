Kasganj News: ये तो हद है! 5 दिनों तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल, मृत युवक को जिंदा करने के लिए किया ये कर्मकांड
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2875965
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Kasganj News: ये तो हद है! 5 दिनों तक चलता रहा अंधविश्वास का खेल, मृत युवक को जिंदा करने के लिए किया ये कर्मकांड

Kasganj News: कासगंज से अंधविश्वास का अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां जहरीले कीड़े के काटने से एक शख्स की मौत हो गई. फिर मृतक को जिंदा करने के लिए 5 दिनों तक झाड़ फूंक और अंधविश्वास का खेल चलता रहा. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kasganj News
Kasganj News

Kasganj News: कासगंज में अंधविश्वास का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां अंधविश्वास की वजह से पांच दिनों तक एक मृतक को जिंदा करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत हो गई थी, लेकिन घरवाले अंधविश्वास की वजह से मृतक को जिंदा करने के लिए झाड़-फूंक करवाने लगे. 

क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला कासगंज के अमांपुर थाना के बीनपुरा गांव का है. यहां 5 अगस्त को 26 वर्षीय युवक की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई, लेकिन परिजन और गांव वाले उसे मृत नहीं मान रहे थे. इसके बाद सबने तांत्रिक और नीम हकीम की मदद से झाड़ फूंक कराने लगे. ढोंग के सहारे मृतक को जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी.

कई दिनों तक चला ये खेल
पांच दिनों तक बंगाल से आई एक महिला मृतक को जिंदा करने के लिए अंधविश्वास का खेल करती रही और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे. मृतक की पहचान बीनपुरा गांव के महादीपक के रूप में हुई है. जब युवक को जहरीले कीड़े ने काटा तो परिजन उसे अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

फिर युवक को जिंदा करने के लिए बंगाल से तांत्रिक महिला को बुला लिया. इसके बाद महिला ने गढ्ढे में पानी भरकर शव को रखवा दिया और ढ़ोल, थाली बजाकर इसे जिंदा करने का टोटका करती रही.

यह भी पढ़ें: Farrukhabad News: ताश का खेल बना खूनी संघर्ष! सिर्फ 20 रुपये के लिए युवक का रेत डाला गर्दन, वजह ने सबको चौंकाया

TAGS

Kasganj superstitionrevive dead bodyBeenpura villagekasganj Policekasganj news

Trending news

Fatehpur News
कैसे शुरू हुआ फतेहपुर का अब्दुल समद मकबरा विवाद, अकबर के पोते ने कराया था निर्माण!
Chandauli News
मेरी पत्नी घर पर बाहरी आदमी बुलाती है... फिर शख्स ने उठाया खौफनाक कदम
Fatehpur News
फतेहपुर में मकबरे को ध्वस्त करने की कोशिश, हिंदू संगठनों ने बोला धावा, पुलिस बेबस
Shravasti News
श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की जोरदार भिड़ंत
farrukhabad crime news
Farrukhabad News: ताश का खेल बना खूनी संघर्ष! 20 रुपये के लिए युवक का रेत डाला गर्दन
passengers trapped in lift
Meerut News: रैपिड रेल के मेरठ साउथ स्टेशन पर फंसी लिफ्ट, 11 लोगों की अटकी सांसे
Hardoi News
हरदोई में घरेलू कलह के चलते पति ने बांके से गला काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार
up accident
गाजियाबाद से भदोही तक 4 जिलों में भीषण हादसे, चार की मौत, डेढ़ दर्जन से ज्यादा घायल
Maharajganj News
भारत में अवैध रास्ते घुस रहा चीन का नागरिक गिरफ्तार, जांच एजेंसी कर रहीं पूछताछ
raid in hookah bar
वाराणसी में SOG-2 की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध हुक्काबार और लॉटरी अड्डे पर रेड
;