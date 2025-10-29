Advertisement
Kaushambi: 95 साल के बुजुर्ग पर दबंगई का आरोप, परिजन चारपाई पर लेकर पहुंचे SDM दफ्तर, जानिए पूरा मामला

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां 95 साल के बुजुर्ग पर दबंगई करने का आरोप लगा. जब घरवालों को इसके बारे में पता चला तो वह दंग रह गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:16 AM IST
Kaushambi News
Kaushambi News

कौशांबी/अली मुक्तेदा: यूपी के कौशांबी जिले से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां 95 साल के बुजुर्ग पर दबंगई करने का आरोप लगा. जब घरवालों को इसके बारे में पता चला तो वह दंग रह गए. बुजुर्ग को बेगुनाह और आरोपों को झूठा साबित करने के लिए परिजन बुजुर्ग को चारपाई पर लादकर एसडीएम दफ्तर पहुंच गए. बेटा, बहू और नाती खुद उन्हें लेकर अधिकारी के सामने हाज़िर हुए. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के मखऊपुर गांव का है. गांव के कुछ लोगों ने 95 वर्षीय जगपत यादव के खिलाफ शिकायत की थी कि वे दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और निर्माण कार्य में बाधा डालते हैं. इस आरोप को झूठा बताते हुए उनके परिजन चारपाई पर बुजुर्ग जगपत यादव को लेकर एसडीएम कार्यालय चायल पहुंचे. एसडीएम अरुण कुमार के सामने परिजनों ने बताया कि जगपत यादव चारपाई पर हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं. ऐसे में उनके दबंगई करने का सवाल ही नहीं उठता. 

एसडीएम ने दिया जांच का आश्वासन
एसडीएम अरुण कुमार ने बुजुर्ग को चारपाई पर देखकर मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद परिजन बुजुर्ग को लेकर वापस घर लौट गए.

बुजुर्ग के बेटे का क्या कहना?
एसडीएम दफ्तर में बुजुर्ग को लेकर पहुंचे करन सिंह यादव ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उनके पिता को दबंग घोषित कर दिया था. हम जो मकान बना रहे हैं, उससे भी रोका जा रहा है. हम न्याय चाहते हैं. पिता जी की उम्र 95 साल है, उन पर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ फिर भी उनको दबंग दिखाया गया. फिलहाल एसडीएम ने मामले में जांच और उचित कार्रवाई की बात कही है.

