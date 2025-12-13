Jaunpur News: इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना हिंदू-मुस्लिम के लिए मिसाल, आप भी जानिये क्या है इसमें खास?

Jaunpur Naushad Reception Invitation News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के केराकत क्षेत्र का डेहरी गांव इन दिनों देशभर में सुर्खियों में है. यहां विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद 'दुबे' ने ऐसा दावते वलीमा कार्ड छपवाया है, जिसकी देशभर में चर्चाएं हो रही है. यह अनोखा निमंत्रण पत्र को लोग हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं.

इंटरनेट पर छाया वलीमा कार्ड

वायरल वलीमा कार्ड के लिफाफे पर लिखा गया है कि श्री लालबहादुर दुबे, 1669 ई. के जमींदार, की आठवीं पीढ़ी के वंशज खालिद 'दुबे' के निकाह एवं बहुभोज के शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं. इस मैसेज को पढ़कर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि नौशाद अहमद 'दुबे' ने अपने पारंपरिक कबीलायी सरनेम को आज भी संजोकर रखा है, जो वर्तमान समय में बहुत कम देखने को मिलता है.

पीएम और सीएम को निमंत्रण

नौशाद अहमद 'दुबे' ने बताया कि रविवार को उनके भतीजे खालिद का निकाह हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में बहुभोज का आयोजन रखा गया है. यह निमंत्रण विशाल भारत संस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत संघ परिवार को भी भेजा गया है. उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आमंत्रित अतिथि इस आयोजन में शामिल होकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देंगे.

चर्चाओं में वलीमा कार्ड

वलीमा के इस कार्ड को लेकर एक दिलचस्प और अनसुलझी चर्चा भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि वलीमा कार्ड के दो अलग-अलग लिफाफे छपवाए गए हैं. एक लिफाफे पर आठवीं पीढ़ी के वंशज होने का जिक्र है, जबकि दूसरे पर सिर्फ बहुभोज (दावते वलीमा) लिखा गया है. चर्चाएं हैं कि हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए अलग-अलग कार्ड तैयार किए गए हैं. यही वजह है कि यह निमंत्रण पत्र लोगों के बीच एक पहेली और बहस का विषय बना हुआ है.

पहले भी हुआ था सियासी बवाल

यह पहली बार नहीं है, जब सरनेम पर तुफान आया हुआ है. करीब एक साल पहले 10 दिसंबर को भी नौशाद अहमद के परिवार में शादी थी. तब भी उन्होंने शादी के कार्ड पर अपना नाम 'नौशाद अहमद दुबे' छपवाया था, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था. बाद में जब यह मामला मीडिया में आया तो डेहरी गांव न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेश तक सुर्खियों में आ गया था.

