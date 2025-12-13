Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3039520
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Jaunpur News: इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना हिंदू-मुस्लिम के लिए मिसाल, आप भी जानिये क्या है इसमें खास?

Jaunpur Naushad Reception Invitation News: जौनपुर का एक मुस्लिम परिवार इन दिनों देशभर में चर्चाएं हो रही है. परिवार में होने वाले वलीमा कार्ड पर हिन्दू वंशज का नाम छपवाया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jaunpur News
Jaunpur News

Jaunpur Naushad Reception Invitation News/ अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के केराकत क्षेत्र का डेहरी गांव इन दिनों देशभर में सुर्खियों में है. यहां विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन नौशाद अहमद 'दुबे' ने ऐसा दावते वलीमा कार्ड छपवाया है, जिसकी देशभर में चर्चाएं हो रही है. यह अनोखा निमंत्रण पत्र को लोग हिंदू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं.

इंटरनेट पर छाया वलीमा कार्ड
वायरल वलीमा कार्ड के लिफाफे पर लिखा गया है कि श्री लालबहादुर दुबे, 1669 ई. के जमींदार, की आठवीं पीढ़ी के वंशज खालिद 'दुबे' के निकाह एवं बहुभोज के शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं. इस मैसेज को पढ़कर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि नौशाद अहमद 'दुबे' ने अपने पारंपरिक कबीलायी सरनेम को आज भी संजोकर रखा है, जो वर्तमान समय में बहुत कम देखने को मिलता है.

पीएम और सीएम को निमंत्रण
नौशाद अहमद 'दुबे' ने बताया कि रविवार को उनके भतीजे खालिद का निकाह हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में बहुभोज का आयोजन रखा गया है. यह निमंत्रण विशाल भारत संस्थान के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत संघ परिवार को भी भेजा गया है. उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आमंत्रित अतिथि इस आयोजन में शामिल होकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चाओं में वलीमा कार्ड
वलीमा के इस कार्ड को लेकर एक दिलचस्प और अनसुलझी चर्चा भी सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि वलीमा कार्ड के दो अलग-अलग लिफाफे छपवाए गए हैं. एक लिफाफे पर आठवीं पीढ़ी के वंशज होने का जिक्र है, जबकि दूसरे पर सिर्फ बहुभोज (दावते वलीमा) लिखा गया है. चर्चाएं हैं कि हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए अलग-अलग कार्ड तैयार किए गए हैं. यही वजह है कि यह निमंत्रण पत्र लोगों के बीच एक पहेली और बहस का विषय बना हुआ है.

पहले भी हुआ था सियासी बवाल
यह पहली बार नहीं है, जब सरनेम पर तुफान आया हुआ है. करीब एक साल पहले 10 दिसंबर को भी नौशाद अहमद के परिवार में शादी थी. तब भी उन्होंने शादी के कार्ड पर अपना नाम 'नौशाद अहमद दुबे' छपवाया था, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया था. बाद में जब यह मामला मीडिया में आया तो डेहरी गांव न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेश तक सुर्खियों में आ गया था. 

यह भी पढ़ें: 'जामवंत' बने किसानों के रक्षक! बिजनौर में बंदरों के आतंक से निजात का अनोखा देसी जुगाड़

TAGS

jaunpur newsjaunpur naushad ahmed dubey newsjaunpur unique wedding reception cardphoto viral

Trending news

jaunpur news
इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना मिसाल, जानिये क्या है इसमें खास?
stray dog attack
अमेठी में आवारा कुत्ते का आतंक, पिछले 48 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना
bijnor news
'जामवंत' बने किसानों के रक्षक! बिजनौर में बंदरों के आतंक से निजात का देसी जुगाड़
Bahraich news
अरे मेरी बच्ची को बचाओ... मां के साथ सो रही एक साल की बच्ची को उठा ले गया 'शैतान'
Chandauli News
चंदौली के लाल ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल
IMA Passing Out Parade
भारतीय सेना को मिले 491 युवा अफसर, निष्कल द्विवेदी को मिला स्वार्ड ऑफ आनर
Aligarh Thook Kand Viral News
शर्मनाक! मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल हुआ तो मचा बवाल
allahabad high court news
पति से बेहतर जीवन जी रही पत्नी को मेंटिनेंस मांगने का अधिकार नहीं- HC ने लगाई लताड़
up accident news
उन्नाव से जौनपुर तक तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर से ऑटो के उड़े परखच्चे
wife gives horrific punishment
पति शराब पीकर घर आया, तो पत्नी ने उड़ेला खौलता पानी, खौफनाक सजा ने बिगाड़ा हुलिया