Amethi News: खराब अनार लेकर मजदूर पहुंचा थाने, फलवाले की धोखाधड़ी सुन पुलिस ने तुरंत दिलाया इंसाफ
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2930446
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

Amethi News: खराब अनार लेकर मजदूर पहुंचा थाने, फलवाले की धोखाधड़ी सुन पुलिस ने तुरंत दिलाया इंसाफ

Amethi News: अमेठी में एक मजदूर फल विक्रेता द्वारा खराब अनार दिये जाने पर उसकी शिकायत लेकर थाने पहुंच गया. मजदूर की फरियाद सुन पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और उसे इंसाफ दिलाया. जानिये पूरा मामला 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 20, 2025, 10:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amethi News: खराब अनार लेकर मजदूर पहुंचा थाने, फलवाले की धोखाधड़ी सुन पुलिस ने तुरंत दिलाया इंसाफ

राहुल शुक्ला/अमेठी: जिले में एक अनोखा वाकया चर्चा का विषय बन गया. मैनापुर गांव के रहने वाले मजदूर अवधेश यादव अपने छोटे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बस स्टॉप के पास स्थित दुकान से एक किलो अनार खरीदकर घर लाए, लेकिन घर पहुंचकर जब फलों को काटा गया तो ज्यादातर अनार खराब निकले.

खराब अनारों को लेकर पुलिस में शिकायत
अवधेश ने दुकानदार से फल बदलने की मांग की, मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया. बेटे की इच्छा पूरी करने और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अवधेश सीधे कोतवाली अमेठी पहुंच गए. शिकायत मिलते ही हल्का इंचार्ज ने तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा.

लोगों ने पुलिस की सराहना की
पुलिस ने दुकानदार से बातचीत की और मजदूर की समस्या का समाधान कराया. नतीजतन खराब अनार वापस कराकर अवधेश को सही और ताजे अनार दिलवाए गए. इस दौरान मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना पर पीड़ित अवधेश का बयान
अवधेश यादव ने भावुक होकर कहा, “मैं गरीब मजदूर हूँ, दिनभर मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ. बेटे ने अनार खाने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन दुकानदार ने खराब फल देकर धोखा दिया. मजबूरी में थाने जाना पड़ा, जहां पुलिस ने मेरी मदद की और मेरे बेटे की खुशी वापस लौटा दी.”

यह घटना न केवल जिले में चर्चा का विषय बनी बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि छोटे-छोटे मुद्दों पर भी पुलिस की संवेदनशीलता आम आदमी का भरोसा जीत सकती है. आमतौर पर थाने में बड़ी घटनाओं की शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि न्याय केवल बड़े अपराधों तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिक की हर छोटी समस्या का समाधान भी प्रशासन की जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़ें: चपरासी को बना दिया प्रिंसिपल! नियमों के गजब खेल में विभाग भी उलझा, जानें पूरा मामला

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Amethi latest News

Trending news

Ayodhya Deepotsav
अयोध्या दीपोत्सव में 26 लाख दीपों से बनेगा रिकॉर्ड, जानें क्या होंगे मुख्य आकर्षण
Lekhpal Dashboard
आय, जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के नियम बदले, योगी सरकार की नई व्‍यवस्‍था
LT Grade Exam
LT Grade प्री परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 7 साल बाद 7466 पदों पर निकली है भर्ती
Gorakhpur News
गोरखपुर में BJP नेता की दुकान पर चला बुलडोजर, धरने पर बैठे ‘अपनों’ से नाराज नेताजी
gorakhpur latest news
गोरखपुर-लखनऊ हाईवे पर बनेगा 4KM लंबा फ्लाईओवर, दोनों ओर बनेगी 11 मीटर की सर्विस लेन
banke bihari mandir
बांके बिहारी के पास कितनी संपत्ति? वृंदावन से लेकर पाकिस्तान तक बेशकीमती प्रॉपर्टी
Kanpur News
बड़े भाई की बांके से काट दी गर्दन, कानपुर में शराब को लेकर रिश्‍तों का कत्‍ल
Mau News
पूर्वांचल की ‘मलिका-ए-माफिया’ पर कसा शिकंजा, आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
kanpur latest news
कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध
Azamgarh news
महिला का मोबाइल छीना,बेटे को बचाने पहुंचे बुजुर्ग की पीटकर हत्‍या
;