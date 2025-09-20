Amethi News: खराब अनार लेकर मजदूर पहुंचा थाने, फलवाले की धोखाधड़ी सुन पुलिस ने तुरंत दिलाया इंसाफ

राहुल शुक्ला/अमेठी: जिले में एक अनोखा वाकया चर्चा का विषय बन गया. मैनापुर गांव के रहने वाले मजदूर अवधेश यादव अपने छोटे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बस स्टॉप के पास स्थित दुकान से एक किलो अनार खरीदकर घर लाए, लेकिन घर पहुंचकर जब फलों को काटा गया तो ज्यादातर अनार खराब निकले.

खराब अनारों को लेकर पुलिस में शिकायत

अवधेश ने दुकानदार से फल बदलने की मांग की, मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया. बेटे की इच्छा पूरी करने और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अवधेश सीधे कोतवाली अमेठी पहुंच गए. शिकायत मिलते ही हल्का इंचार्ज ने तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा.

लोगों ने पुलिस की सराहना की

पुलिस ने दुकानदार से बातचीत की और मजदूर की समस्या का समाधान कराया. नतीजतन खराब अनार वापस कराकर अवधेश को सही और ताजे अनार दिलवाए गए. इस दौरान मौजूद लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की.

घटना पर पीड़ित अवधेश का बयान

अवधेश यादव ने भावुक होकर कहा, “मैं गरीब मजदूर हूँ, दिनभर मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता हूँ. बेटे ने अनार खाने की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन दुकानदार ने खराब फल देकर धोखा दिया. मजबूरी में थाने जाना पड़ा, जहां पुलिस ने मेरी मदद की और मेरे बेटे की खुशी वापस लौटा दी.”

यह घटना न केवल जिले में चर्चा का विषय बनी बल्कि इसने यह भी साबित कर दिया कि छोटे-छोटे मुद्दों पर भी पुलिस की संवेदनशीलता आम आदमी का भरोसा जीत सकती है. आमतौर पर थाने में बड़ी घटनाओं की शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन इस मामले ने दिखा दिया कि न्याय केवल बड़े अपराधों तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिक की हर छोटी समस्या का समाधान भी प्रशासन की जिम्मेदारी है.

