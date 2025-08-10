Lalitpur Viral News: इन दिनों ललितपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक ब्लैक कोबरा जमीन से करीब 6 फुट ऊपर रस्सी पर कुंडली मारे बैठा नजर आया. 6 सेकेंड के वीडियो में कोबरा जोर-जोर से फुफकारता दिखा. जिसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है.

वीडियो ने मचाया तहलका

इस वीडियो को शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स अपने डर को शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो बालाबेहट इलाके के जंगल का बताया जा रहा है. हालांकि, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. हैरान करने वाली बात है कि ब्लैक कोबरा करीब 6 फुट ऊंची बंधी रस्सी पर ऐसे झूल रहा जैसे सावन में झूला झूलते हैं.

नजारा देख डरे सहमे लोग

इस नजारे को देख किसी ने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया. वीडियो को शेयर करते हुए शख्स ने लिखा कि सांप के फुफकारने की आवाज से डरकर वह ज्‍यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाया. आपको बता दें कि पिछले महीने एक घर में एक के बाद एक 16 सांप निकले थे. जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी.

यह भी पढ़ें: Dehradun News:जंगल से अचानक लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आ धमके गजराज, टोल बैरियर तोड़ा, डर के मारे भागे लोग