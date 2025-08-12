जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग, जानें परिजनों ने क्यों उठाया ये कदम?
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2877401
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग, जानें परिजनों ने क्यों उठाया ये कदम?

Lalitpur News: ललितपुर से एक आई घटना चर्चाओं का विषय बन गया है. जहां पर बेटी के जिंदा ही परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया. इतना ही नहीं उसके तेरहवीं के दिन शोक सभा का आयोजन रखा गया. जिसमें गांव-घर लेकर सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lalitpur News
Lalitpur News

Lalitpur News/अमीत सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक परिवार ने ऐसा कदम उठाया, जो उन बच्चों के लिए एक सबक है जो समाज में अपने माता-पिता का अपमान करते हुए, बिना अनुमति उस घर से भाग जाते हैं, जहां उन्होंने सालों तक उनकी परवरिश की और पाला-पोसा.

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की बताई जा रही है. जहां पर अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी करने के मामले में एक परिवार ने साहसिक कदम उठाया. इस दौरान परिवार के लोगों न केवल अपनी बेटी से संबंध खत्म कर दिए, बल्कि उसे मृत घोषित करते हुए बाकायदा एक सामाजिक शोक सभा का भी आयोजन किया. इस शोक सभा के लिए उन्होंने एक शोक संदेश पत्र भी छपवाया, जिसमें अपनी बेटी की फोटो लगाकर, उसके घर से भागने की तारीख को "निधन तिथि" बताते हुए तेरहवीं के दिन शोक सभा का आयोजन रखा गया. यह शोक सभा आज आयोजित की गई.

जानकारी के अनुसार 
मड़ावरा थाना क्षेत्र के कस्बे के मुख्य बाजार में रहने वाले शीलचंद्र जैन की तीन बेटियां और एक बेटा है. इनमें से दूसरी बेटी सोनम जैन 26 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. इसके बाद, 30 जुलाई को उसने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और सोशल मीडिया पर विवाह प्रमाण पत्र साझा कर दिया.

इस घटना से आहत होकर परिजनों ने बेटी से नाता तोड़ने का निर्णय लिया और उसे मृत घोषित करते हुए शोक संदेश पत्र छपवाकर समाज में बांट दिया. 12 अगस्त को आयोजित इस शोक सभा में शीलचंद्र जैन के मित्र और समाज के अन्य लोग एकत्र हुए, जिन्होंने इस कदम का स्वागत किया और ऐसे बच्चों के लिए इसे एक नसीहत बताया.

और पढे़ं: 

भाई ने छीन लिया बहन का सुहाग, दो महीने पहले हुई थी शादी, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा पूरा गांव

 

TAGS

Lalitpur news

Trending news

Ghaziabad News
डाक्टरों ने ली बेटी की जान... विरोध पर परिजनों पर टूटा कहर
Dharali Tragedy
संकट में मिली बड़ी मदद! उत्तरकाशी आपदा प्रभावित परिवार को मिले 5-5 लाख रुपये
Maharajganj News
DM की मीटिंग में मचा हड़कंप! बड़ी स्क्रीन पर अचानक चल पड़ी पोर्न वीडियो
Afreen Jabeen
13 घंटे 13min..34km की तैराकी, AMU की आफरीन ने इंग्लिश चैनल पार कर बनाया नया रिकॉर्ड
Fatehpur Maqbara Vivad
फतेहपुर में मकबरा-मंदिर विवाद पर सियासत गरमाई, 7 जिलों की पुलिस मुस्तैद
cricketer akashdeep singh
क्रिकेटर आकाशदीप की कार बनी आफत, गाड़ी बेचने वाले शोरूम पर भी एक्शन,ये है पूरा विवाद
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बरस रहे मेघ, काशी में गिराया पारा, IMD की भविष्‍यवाणी ने सबको चौंकाया
UP Vidha Sabha Session Live
UP Vidha Sabha Session Live: यूपी विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही में फतेहपुर मामला छाया, पत्रकारों की सुरक्षा पर सपा विधायक का सवाल
weather in uttarakhand
सावधान! आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, देहरादून में स्कूल बंद, बड़ी तबाही के आसार
Lucknow news
यूपी की 121 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी चुनाव? चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस
;