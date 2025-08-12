जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जुटे रिश्तेदार और गांव के लोग, जानें परिजनों ने क्यों उठाया ये कदम?

Lalitpur News/अमीत सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक परिवार ने ऐसा कदम उठाया, जो उन बच्चों के लिए एक सबक है जो समाज में अपने माता-पिता का अपमान करते हुए, बिना अनुमति उस घर से भाग जाते हैं, जहां उन्होंने सालों तक उनकी परवरिश की और पाला-पोसा.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामला मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की बताई जा रही है. जहां पर अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर शादी करने के मामले में एक परिवार ने साहसिक कदम उठाया. इस दौरान परिवार के लोगों न केवल अपनी बेटी से संबंध खत्म कर दिए, बल्कि उसे मृत घोषित करते हुए बाकायदा एक सामाजिक शोक सभा का भी आयोजन किया. इस शोक सभा के लिए उन्होंने एक शोक संदेश पत्र भी छपवाया, जिसमें अपनी बेटी की फोटो लगाकर, उसके घर से भागने की तारीख को "निधन तिथि" बताते हुए तेरहवीं के दिन शोक सभा का आयोजन रखा गया. यह शोक सभा आज आयोजित की गई.

जानकारी के अनुसार

मड़ावरा थाना क्षेत्र के कस्बे के मुख्य बाजार में रहने वाले शीलचंद्र जैन की तीन बेटियां और एक बेटा है. इनमें से दूसरी बेटी सोनम जैन 26 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई. इसके बाद, 30 जुलाई को उसने दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और सोशल मीडिया पर विवाह प्रमाण पत्र साझा कर दिया.

इस घटना से आहत होकर परिजनों ने बेटी से नाता तोड़ने का निर्णय लिया और उसे मृत घोषित करते हुए शोक संदेश पत्र छपवाकर समाज में बांट दिया. 12 अगस्त को आयोजित इस शोक सभा में शीलचंद्र जैन के मित्र और समाज के अन्य लोग एकत्र हुए, जिन्होंने इस कदम का स्वागत किया और ऐसे बच्चों के लिए इसे एक नसीहत बताया.

