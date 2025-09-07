मुझे मारने के लिए बुलाया था... महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को हटाने की रची खौफनाक षड्यंत्र, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा!

Lalitpur News/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी और उसके साथी को प्रेमिका के पति और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़े गए युवक के पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया.

कहां की है ये मामला?

सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सतवास गांव का मामला है. ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए प्रेमी की पहचान मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी हरवेंद्र राजा के रूप में हुई है. उस पर आरोप है कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सतवास निवासी दिनेश सोनी की पत्नी से हुई थी. दोस्ती जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई. आरोप है कि प्रेमिका ने हरवेंद्र को गांव बुलाया था.

बताया जा रहा है कि हरवेंद्र अपने एक दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने पहुंचा, तभी पति दिनेश सोनी ने अपने परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान हरवेंद्र के पास से तमंचा और कारतूस मिला. दिनेश का आरोप है कि उसकी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रच रही थी.

एएसपी का बयान

ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, पत्नी का कहना है कि वह पति के साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि पति उसके साथ मारपीट करता है.एएसपी ललितपुर कालू सिंह ने मामले की पुष्टि की और बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

महिला के पति ने क्या बताया?

पति दिनेश सोनी ने बताया कि उसकी पत्नी की इंस्टाग्राम पर मध्यप्रदेश के छतरपुर निवासी हरवेंद्र राजा से दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल गई. इसी सिलसिले में प्रेमिका ने हरवेंद्र को अपने गांव बुलाया था.

