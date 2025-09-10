तुझे और तेरे पति को मार दूंगा...डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाकर किया घिनौना काम, अब न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता

Lalitpur News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर पर एक महिला द्वारा उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया गया है.
Lalitpur News/अमित सोनी: तुझे भी मार दूंगा तेरे पति को भी जान से मार दूंगा. जहां पर एक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को धमकी दी. बता दें कि एक महिला ने झोलाछाप डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि वह इलाज कराने उसके पास गई थी. लेकिन उसने नींद का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर उसके साथ रेप किया.
कहां का है ये मामला?
मामला बानपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत की बताई जा रही है. जहां पर महिला का आरोप है कि वह एक झोलाछाप डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने गयी थी. जहां डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से वह बेहोश हो गयी,जब उसे होश आया तो देखा उसके सारे कपड़े उतरे हुये थे. साथ ही उसके साथ गलता काम भी किया गया था.
पुलिस ने इसको लेकर क्या कहा?
जिसका जब उसने डॉक्टर को उलाहना देते हुये विरोध जताया तो आरोपी डॉक्टर द्वारा उसको जान से मारने की धमकी देकर मौके से भगा दिया.जिसकी जानकारी उसने अपने पति से की जिस पर महिला ने एक माह बाद CO महरौनी से मामले की शिकायत की है. फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है साथ ही शिकायत के आधार पर मामले में जांच कर आगे की कार्यवाही करने की बात कह रही है
पीड़ित महिला ने क्या बताया?
पीड़ित महिला ने बताया कि मैं उसके पास इलाज के लिए गई थी. जहां पर उसने मुझे नींद का इंजेक्शन देकर गलत काम किया. जब मैं सुबह उठी तो मेरे पास कपड़े नहीं थे. जब मैं इसका विरोध की तो उसने कहा तुझे भी मार दूंगा और तेरे पति को भी मरा दूंगा. फिलहाल से मामला जिले में चर्चाओं का विषय बन चका है.
