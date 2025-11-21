‘जूली… खोलो! अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खटखटाते हुए रोते-बिलखते रहे परिजन, प्रेम विवाह टूटने पर युवती ने तोड़ी सांसें

Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिल में 19 युवती ने घर के पीछे वाले कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. मासूम उम्र में प्रेम विवाह का सपना देखने वाली जूली का अंत इतना दर्दनाक होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. परिजनों के अनुसार, जूली के मन में एक ही कसक थी प्रेम विवाह, लेकिन जब रिश्ता तय होते-होते टूट गया, तो उसके अंदर जैसे सब कुछ बिखर गया. इसी टूटन ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल , ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के तालाबपुरा बंध मोहल्ले में गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है. मृतका जूली कुशवाहा (19) पुत्री बालकिशन कुशवाहा दोपहर करीब दो बजे घर में अकेली थी. परिवार के सदस्य रोज की तरह अपने-अपने कामों में व्यस्त थे. इसी बीच जूली कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. कुछ देर बाद घर के बच्चों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. पीछे की खिड़की से झांककर देखा गया तो जूली साड़ी के फंदे से लटकी मिली. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

आत्महत्या के कारणों की जांच जारी

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और अभी तक किसी प्रकार की कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

दोनों विवाह करना चाहते थे

इस बीच जूली की मां कमला कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का मोहल्ला चौकाबाग निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग था. दोनों विवाह करना चाहते थे. बुधवार को युवक की मां ने उन्हें घर बुलाया था, जहां शादी के बदले दो लाख रुपये और दान-दहेज की मांग की गई.

कमला के अनुसार, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे दहेज नहीं दे पाए और निराश होकर घर लौट आए. इसके बाद से ही जूली मानसिक रूप से परेशान थी और बुधवार शाम से उसने खाना भी नहीं खाया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिजनों द्वारा लगाए गए दहेज मांग के आरोपों को भी पुलिस गंभीरता से देख रही है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.