पत्नी संग रंगरलियां मनाते पकड़ा गया प्रेमी, दुबई में बैठा पति वीडियो कॉल पर देखकर रह गया दंग, सुनाया चौंकाने वाला फैसला

Ayodhya News: यूपी से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को चोर समझकर गांव वालों ने पकड़ लिया. वह बेड के अंदर छिपा मिला. जब पति को इसके बारे में पता चला तो उसका फैसला सुन हर कोई चौंक गया.

Dec 07, 2025
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Ayodhya News: अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव में एक अजीब मामला सामने आया है. यहां विवाहित प्रेमिका से मिलने आया युवक बेड के अंदर छिपा मिला. ग्रामीणों ने चोर समझकर तलाश शुरू की तो मामला कुछ और निकला. बाद में प्रेमी और महिला ने थाने में सहमति से शादी कर ली. हैरानी की बात यह रही कि महिला के पति ने विदेश से फोन कर इस शादी की बधाई दी. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बभनगवा गांव का मामला
पूरा मामला थाना क्षेत्र के बभनगवा गांव का है. गांव का आलीम पुत्र मुनीर देर रात अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा. महिला का पति पहले से विदेश में रहता है. घर वालों को रात में आवाजें सुनाई दीं. उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है. शोर सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए.ग्रामीणों ने घर की तलाशी शुरू की. तब महिला ने युवक को बेड के अंदर छिपा रखा था. शक गहरा होने पर जब बेड खुलवाया गया तो आलीम बाहर निकला. गांव में हंगामा हो गया. 

पति ने शादी के लिए भरी रजामंदी
इसके बाद महिला के ससुर ने पूराकलन्दर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और पूछताछ की. थाने में हुई बातचीत के दौरान दोनों ने लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की. महिला के ससुर और अन्य परिजन भी मौजूद थे. वहीं फोन पर पति से बात कराई गई. पति ने मामला समझते हुए कहा कि अगर मेरी पत्नी किसी और से खुश है, तो मैं साथ हूं. इसके बाद पति की रजामंदी से थाने में ही आलीम और महिला की विवाह रस्म पूरी कराई गई. 

चर्चा का विषय बना मामला
महिला के ससुर ने शादी को मंजूरी दी और लिखित रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते. गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. ग्रामीणों ने भी इस सहमति विवाह पर खुशी जताई. पति ने फोन पर ही दोनों को शादी की बधाई दी. इस शादी को लेकर इलाके में लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

