Mahoba Unique Wedding: न घोड़ी...न कार...न ही हेलीकॉप्टर, बैलगाड़ी पर होकर सवार दुल्हनिया लेने पहुंचे दूल्हे राजा; देखने वालों की उमड़ी भीड़

Mahoba Unique Wedding: महोबा में एक ऐसी अनोखी बारात निकली, जो चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल, बारात में दूल्हा घोड़ी या कार में नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने ससुराल पहुंचा. जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सभी इस शादी की खूब तारीफ कर रहे हैं.
Mahoba Unique Wedding: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की एक शानी इन दिनों सुर्खियों में है. जहां दशकों पुरानी परंपरा के तहत जब दुल्हा अपनी दुल्हनिया को लेकर ससुराल पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया. आलम ये था कि देखने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. उधर इस अनोखी बारात से लड़की पक्ष भी गदगद नजर आया.
अनोखी बारात का वीडियो हुआ वायरल
अब इस अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बैलगाड़ी में सवार दूल्हा पुरानी परम्पराओं की यादें ताजा करा रहा है. ये अनोखी बारात दिलीप कुशवाहा की थी, जो अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर कबरई ब्लॉक के ग्योडी गांव में पहुंचे थे. सभी बाराती भी दूल्हे के साथ नाचते-गाते दुल्हन के घर पहुंचे.
बारात देखने वालों की उमड़ी भीड़
इस दौरान बारात को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी. दूल्हे के लिए बैलगाड़ी को बांस, फूल और आकर्षक रंगों से आकर्षक तरीके से सजाया-संवारा गया था. बैलगाड़ी पर सवार दूल्हे को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए. दुल्हन के घर पहुंचने पर बारातियों का बड़े जोश के साथ पारंपरिक रीति-रिवाज से स्वागत किया गया. फिर पूरे रीति-रिवाज के साथ शादी समपन्न हुई.
खुशी-खुशी दुल्हन पहुंची ससुराल
शादी के बाद दुल्हन भी अपने दूल्हे दिलीप के साथ खुशी-खुशी बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने ससुराल आई. दूल्हा बने दिलीप कुशवाहा ने लोगों को अपनी संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाज को याद दिला दिया. जब भौतिकतावादी युग मे सभी अपनी संस्कृति और परम्परा को भूलते जा रहे है, तो इस विवाह की चर्चा अब हर जगह हो रही है. पूरा गांव बारात देखने के लिए सड़कों पर उतर गया. सभी अपनी विलुप्त होती परम्परा को देखकर काफी खुश नजर आए.
इस अनोखी बारात का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां यूजर्स खूब सराहना कर रहे हैं. साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है.
