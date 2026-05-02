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बहन के प्रेम विवाह से बौखलाया भाई, पुलिस चौकी में ही जीजा पर टूट पड़ा… मचा हंगामा!

Hapur News: हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक भाई अपनी बहन के प्रेम विवाह से इस कदर नाराज हुआ कि उसने कानून की भी परवाह नहीं की.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 04:40 PM IST
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Man clashes with brother in law at police station
Man clashes with brother in law at police station

Hapur News/अभिषेक माथुर:  उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक भाई अपनी बहन के प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं कर पाया और गुस्से में ऐसा कदम उठा बैठा, जिसने सबको चौंका दिया. बताया जा रहा है कि जैसे ही भाई की नजर अपने जीजा पर पड़ी, वह आपा खो बैठा और पुलिस चौकी परिसर में ही उस पर टूट पड़ा. देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए हैरान कर देने वाला था.
 
कहां की है ये घटना?
मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के स्याना चौपला पुलिस चौकी का है. दरअसल, एक युवती ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका भाई बुरी तरह नाराज था.​गुस्से से आगबबूला भाई ने जब अपने जीजा को देखा, तो उसने अपना आपा खो दिया और पुलिस चौकी परिसर में ही जीजा के साथ हाथापाई शुरू कर दी. 

देखते ही देखते मौके पर हंगामा खड़ा हो गया. गनीमत रही कि घटना पुलिस चौकी पर ही हो रही थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत दखल दिया और दोनों पक्षों को काबू में किया. पुलिस ने शांति भंग करने और सार्वजनिक स्थान पर मारपीट के आरोप में दोनों पक्षों के युवकों को हिरासत में ले लिया है. 

पुलिस मामले की जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है. घटना से जुड़ा वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि किस तरह आवेश में आकर लोग पुलिस और कानून के खौफ को भी भूल जाते हैं. फिलहाल, इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. 

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