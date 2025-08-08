Meerut News: अभी शादी तो तीन-चार साल बाद... 'सैयारा' देखने गए शाहबाज ने जिंदगी से कहा अलविदा, वजह सामने आई तो दहल उठे लोग!
Meerut News: अभी शादी तो तीन-चार साल बाद... 'सैयारा' देखने गए शाहबाज ने जिंदगी से कहा अलविदा, वजह सामने आई तो दहल उठे लोग!

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक रोंकटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक ‘सैयारा’ मूवी देखने गया था. फिल्म देखने के बाद जब वह घर लौटा, तो उसने फांसी लगाकर जिंदगी से अलविदा कह दिया. इस घटना की वजह सामने आई तो सभी लोग कांप उठे.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:35 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Meerut News: इन दिनों युवाओं में ‘सैयारा’ मूवी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. सिनेमाघरों से हैरान कर देने वाले फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग फिल्म देखने के बाद रोते और बेहोश होते नजर आ रहे हैं. इसी बीच यूपी के अमेठी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक ‘सैयारा’ मूवी देखने गया था. फिल्म देखने के बाद जब वह घर लौटा, तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आप-पास के लोग यहीं बता कर रहे थे कि शाहबाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था.  

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामला  लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर की बताई जा रही है. जहां पर खालिक के बेटे शाहबाज (20) की सगाई हो चुकी थी. लेकिन मंगलवार को ससुराल वालों कि तरफ से फोन आया कि वह अपनी बेटी का तीन-चार साल  तक शादी नहीं करेंगे. इसके बाद पूरे परिवार में हैरान हो गया.  जब ये बाद शाहबाज को पता चली तो मानों उसके दिल पर पहाड़ टूट गया. जिसके बाद शाहबाज तनाव में आ गया. 

‘सैयारा’ देखने के बाद उठाया खौफनाक कदम

बताया जा रहा है कि शाहबाज उसी दिन शाम में सैयारा मूवी देखने गया था. जिसके बाद वह रात को घर आया और अपने कमरे में जाकर सो गया. परिवार वालों को तनिक भी विश्वास नहीं था कि ये रात उसके बेटे की आखिर रात होगी. वहीं जब सुबह हुई तो शाहबाज की मां ने उसके कमरे में जाकर देखी तो चिल्ला उठी. जब देखी कि उसके बेटे का  शव कमरे में फासी के फंदे पर लटका हुआ था. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

पुलिस का बयान 

वहीं इस संबंध में एसपी सिटी विक्रम सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अब तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है. अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ये मामला चर्चाओं का विषय बन चुका है.

और पढे़ं: Amethi News: घर से निकला था चाय-नाश्ते के लिए, फिर लौटकर नहीं आया... दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन, वजह जानकर कांप उठे लोग!

