जमीन गई और जोरू भी... शादी के तीसरे ही दिन टूटा सपनों का घर, इंसाफ की तलाश में दर-दर भटक रहा बेचारा पति!

Aligarh News: अलीगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले हरज्ञान नाम के युवक ने शादी के लिए अपनी करीब एक बीघा जमीन बेच दी. लेकिन हैरानी की बता ये है कि शादी के ठीक तीसरे दिन बाद दुल्हन फरार हो गई. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:57 PM IST
Aligarh News
Aligarh News

Aligarh News/मनीष शर्मा:  यूपी के अलीगढ़ जिले  में एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. यहां के हरज्ञान नाम के युवक ने अपनी खुशहाल जिंदगी बसाने के लिए अपनी एक बीघा जमीन बेच दी, करीब 2 लाख 17 हजार रुपये शादी पर खर्च कर दिए... लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वह आज हाथ में पोस्टर लिए सड़कों पर न्याय मांगने को मजबूर है. 

क्या है पूरा मामला?
अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र के गांव टीकरी भोंगापुर के रहने वाले हरज्ञान नाम के युवक ने शादी के लिए अपनी करीब एक बीघा जमीन बेच दी. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली रीना के कहने पर उसने अपने पैसों से शादी कर ली और करीब 2 लाख 17 हजार रुपये खर्च कर दिए.

हरज्ञान का कहना है कि शादी के ठीक तीसरे दिन एक युवक उनके घर पहुंचा और यह कहकर दुल्हन को साथ ले गया कि उसकी मां बीमार है. तब से लेकर अब तक चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन दुल्हन वापस नहीं लौटी.

हरज्ञान दिल्ली में काम करता है. उसका आरोप है कि वह लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है. थक-हारकर अब वह हाथ में पोस्टर लेकर गांव और थाने के बीच घूमकर लोगों को अपनी आपबीती सुना रहा है और कह रहा है. मुझे मेरी बीवी दिलाओ. पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. हालांकि युवक की पत्नी और उस युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. 

और पढे़ं: अरे ये क्या! यहां तो दूल्हा ही निकला लुटेरा, दुल्हन के घर में डाली डकैती, पोल खुली तो हर कोई रह गया दंग 

