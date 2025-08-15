Mau News:सांप से अफसर डरेंगे...राशन कार्ड में नहीं जुड़ा नाम तो डीएम ऑफिस में कोबरा लेकर पहुंचा बुजुर्ग
Mau News:सांप से अफसर डरेंगे...राशन कार्ड में नहीं जुड़ा नाम तो डीएम ऑफिस में कोबरा लेकर पहुंचा बुजुर्ग

Mau News: मऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा तो उसने ऐसा कांड कर दिया कि अब वह चर्चा का विषय बना हुआ है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:05 AM IST
Mau News
Mau News

Mau News, प्रकाश पाण्डेय: वैसे तो अक्सर सरकारी दफ्तर में लेट लतीफी या लापरवाही के किस्से आपने खूब सुने और देखे होंगे, लेकिन मऊ से एक ऐसा वाक्या सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. दरअसल, एक बुजुर्ग किसान का नाम राशन कार्ड से नहीं जुड़ा तो वह नाराज होकर डीएम ऑफिस में कोबरा लेकर पहुंच गया.

क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, जिले का एक किसान सरकारी दफ्तर के चक्कर काटकर इतना परेशान हो गया कि उसने डीएम ऑफिस में कोबरा छोड़ने की योजना बना ली. फिर वह पॉलिथीन में दूध का डब्बा और कोबरा का बच्चा लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया. हालांकि, पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस ने बुजुर्ग किसान के पास से कोबरा का बच्चा बरामद कर लिया है.

बुजुर्ग किसान कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील का रहने वाला है. उसकी पहचान राधेश्याम मौर्य के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी ब्रह्मस्थान के इंचार्ज विवेक राव सूर्यवंशी को बुजुर्ग की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो यह खुलासा हुआ. बुजुर्ग ने पूर्ति विभाग के एक कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

क्यों बनाया ऐसा प्लान?
पूछताछ में राधेश्याम ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद से पिछले दो सालों से उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया. जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. जिसके चलते वह सांप छोड़कर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था.

फिलहाल पुलिस ने कोबरा के बच्चे को नदी किनारे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है. इसके साथ ही पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. 

यह भी पढ़ें: Etawah News: रक्षाबंधन पर मायके गई पत्नी लौटकर नहीं आई… तीन बच्चों संग थाने पहुंचा पति, वजह सुनकर पुलिस भी रह गई हैरान!

