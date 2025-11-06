Advertisement
तुम रोज-रोज दारु पीकर आओगे...? सरेबाजार पत्नी ने पति का डंडों से उतारा नशे का भूत, नजारा देख जुट गई भीड़!

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने शराबी पति की सरेबाजार डंडे से पिटाई कर दी. यह नजारा देख बाजार में मौजूद लोग दंग रह गए.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:25 AM IST
wife of drunken husband beat him in public
wife of drunken husband beat him in public

Mau News/प्रकाश पाण्डेय:  उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक शराबी पति की करतूत ने न सिर्फ़ पत्नी का सब्र तोड़ दिया बल्कि पूरे बाज़ार में तमाशा बना दिया. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी दोनों साथ में बाज़ार करने निकले थे, लेकिन पत्नी के सामान चुनने के बीच पति मौका देखकर शराब के ठेके पर जा पहुंचा.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  जिले के तेंदुली गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी दोनों बाजार गए थे. पत्नी सामान खरीद रही थी, तभी मौका पाकर पति शराब ठेके पर पहुंच गया. शराब पीने के बाद वह नशे में धुत होकर सड़क पर गिर पड़ा. कई घंटे तक पत्नी उसे घर ले जाने की कोशिश करती रही, लेकिन पति ने सुनना तो दूर, उठने से भी इनकार कर दिया.

आखिरकार पत्नी का सब्र टूट गया और उसने पास में पड़े बस के डंडे से पति की जमकर धुनाई कर दी. यह नजारा देख बाजार में मौजूद लोग दंग रह गए. किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग कह रहे हैं कि “जो नहीं माने प्यार से, उसे समझाओ डंडे से. 

Mau News

