तुम रोज-रोज दारु पीकर आओगे...? सरेबाजार पत्नी ने पति का डंडों से उतारा नशे का भूत, नजारा देख जुट गई भीड़!

Mau News/प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक शराबी पति की करतूत ने न सिर्फ़ पत्नी का सब्र तोड़ दिया बल्कि पूरे बाज़ार में तमाशा बना दिया. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी दोनों साथ में बाज़ार करने निकले थे, लेकिन पत्नी के सामान चुनने के बीच पति मौका देखकर शराब के ठेके पर जा पहुंचा.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना जिले के तेंदुली गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी दोनों बाजार गए थे. पत्नी सामान खरीद रही थी, तभी मौका पाकर पति शराब ठेके पर पहुंच गया. शराब पीने के बाद वह नशे में धुत होकर सड़क पर गिर पड़ा. कई घंटे तक पत्नी उसे घर ले जाने की कोशिश करती रही, लेकिन पति ने सुनना तो दूर, उठने से भी इनकार कर दिया.

आखिरकार पत्नी का सब्र टूट गया और उसने पास में पड़े बस के डंडे से पति की जमकर धुनाई कर दी. यह नजारा देख बाजार में मौजूद लोग दंग रह गए. किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग कह रहे हैं कि “जो नहीं माने प्यार से, उसे समझाओ डंडे से.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं; फिरोजाबाद में शादी से पहले बवाल, दोनों पक्षों में चले लात-घूंसे और कुर्सियां

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !