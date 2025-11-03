Advertisement
ससुर जी! मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा... सिपाही दूल्हे के एक फोन कॉल से टूटा दुल्हन का सपना, मंडप में घंटों करती रही इंतजार

Meerut News:  मेरठ में शादी समारोह का माहौल देखते ही देखते गमगीन हो गया. जब लोगों को पता चला कि बारात नहीं आ रही, तो कई मेहमान अपनी प्लेटें छोड़कर मायूस होकर लौट गए. खुशियों की जगह सन्नाटा पसर गया. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:44 PM IST
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस वक्त खुशियों का माहौल मातम में बदल गया, जब दहेज की लालच ने एक पिता का सपना तोड़ दिया. दिल्ली-दून हाईवे के किनारे फार्म हाउस में सजी थी दुल्हन, रिश्तेदारों से आशीर्वाद मिल रहा था, पंडाल में गीत बज रहे थे.  लेकिन बारात आने से पहले ही सब कुछ थम गया.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला दौराला क्षेत्र के मनोहरपुरी गांव की बताई जा रही है. यहां के निवासी मास्टर महेश शर्मा कि  बेटी की शादी परतापुर के अछरौंडा निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र अभिषेक शर्मा (सिपाही, तैनात कासगंज) से तय की थी. बिचौलिया अझौता निवासी अशोक शर्मा के जरिए रिश्ता पक्का हुआ था. एक नवंबर को सगाई के बाद दो नवंबर को बारात आने की तारीख तय थी.

शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं. फार्म हाउस सज चुका था, रिश्तेदार और मेहमान दुल्हन को आशीर्वाद देकर लौटने लगे थे. लेकिन रात बीतने लगी और बारात नहीं पहुंची. जब दुल्हन पक्ष ने फोन किया तो दूल्हे के पिता ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया. दूल्हे अभिषेक ने फोन पर कहा कि मेरी नौकरी लगने में 20 लाख रुपये खर्च हुए हैं, वही दहेज में चाहिए. 

एसपी सिटी का बयान
यह सुनते ही दुल्हन पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. निराश होकर दुल्हन खुद पिता और परिजनों के साथ दौराला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. एसपी सिटी मेरठ ने बताया कि दुल्हन के पिता की तहरीर पर दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

