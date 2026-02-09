Meerut News: फोन की लत बनी जानलेवा? मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त युवक का ब्रेन फटा

Meerut News: गाजियाबाद में तीन बहनों की नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की खबर से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि मेरठ से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई. ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक और घर का चिराग बुझा दिया.
Meerut News/पारस गोयल: गाजियाबाद में तीन बहनों की दर्दनाक मौत के बाद अब मेरठ से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर 22 वर्षीय मोहम्मद कैफ की ऑनलाइन गेम खेलते समय मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कैफ अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर गेम खेल रहे थे, तभी अचानक उनका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया और ब्रेन हैमरेज हो गया. वे वहीं गिर पड़े. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.
कहां की है घटना?
दरअसल, ये घटना मेरठ के देहली गेट थाना इलाके की बताई जा रही है. परिजनों के अनुसार, कैफ अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे जमीन पर गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया. दो दिन इलाज के बाद रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया.
दिमाग की नस फट गई
कैफ के पिता फारूक, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय उनके बेटे का ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था. डॉक्टरों के मुताबिक अत्यधिक हाई बीपी के कारण ब्रेन हैमरेज हुआ और दिमाग की नस फट गई.
सोशल मीडिया पर रील का शौक
परिवार का कहना है कि कैफ को करीब 10 साल पहले भी हाई बीपी की शिकायत हुई थी और उनका इलाज चल रहा था. मोहम्मद कैफ अपने पिता के काम में हाथ बंटाते थे और सोशल मीडिया पर रील बनाने का भी शौक रखते थे. बताया जा रहा है कि वह अपना अधिकतर समय ऑनलाइन गेमिंग में बिताते थे.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
इस घटना के बाद परिवार सदमे में है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने ऑनलाइन गेमिंग की लत और युवाओं की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक तनाव, उत्तेजना और लंबे समय तक स्क्रीन पर रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.
