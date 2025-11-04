इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद परवान चढ़ा प्यार, एटा में 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार

एटा/हर्ष द्विवेदी: यूपी के एटा जिले में एक तीन बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई. दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई. पति और ससुर की शिकायत पर पुलिस ने 25 दिन बाद महिला को बरामद कर अलीगंज SDM कोर्ट में पेश किया लेकिन युवती ने प्रेमी के साथ रहे का फैसला किया. साथ ही पति पर गंभीर आरोप भी लगाए. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

अलीगंज इलाके का मामला

मामला थाना अलीगंज क्षेत्र के झकरई गांव का है. यहां रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता मनीषा 25 दिन पहले अपने ससुराल से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई. जिसकी पति भूपसिंह ने अलीगंज कोतवाली में गायब होने की गुमशुदगी दर्ज करवाई. परिजनों की शिकायत पर अलीगंज पुलिस ने चार बच्चों की मां मनीषा देवी को बरामद कर लिया. उसके बाद पुलिस ने महिला को एटा की अलीगंज तहसील में SDM जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया.

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

वहीं महिला ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया. बताया कि उसकी शादी करीब 9 वर्ष पूर्व हुई थी. उसने पति पर शराब पीने, जुआं खेलने,गैर मर्दों को घर लाने का गम्भीर आरोप लगाते हुए प्रेमी संग रहने की बात कही, और इस दौरान उसने मासूम बच्चों को साथ ले जाने से साफ मना करते हुए बोली कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई और दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई.

ससुर ने कार्रवाई की मांग की

वहीं, उसके ससुर हंसराज से बात की तो उसने बताया कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ जा रही है. उसके मोबाइल से बदायूं जिले के मुकेश यादव नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई. जो आज हमारे नाती बच्चों को छोड़कर उसके साथ जा रही है. जिससे हमारा घर बर्बाद हो गया. पीड़ित ससुर ने बिना तलाक के किसी के साथ जाने पर दोनों पर कार्रवाई की मांग की है.