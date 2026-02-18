'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी…' थाने में दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग रहने के लिए किया हाईवोल्टेज ड्रामा, फिर

बागपत/ कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में शादी रचा ली. दोनों की जान-पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई. बता दें कि पुलिस ने घंटों दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन महिला और प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कोतवाली बागपत क्षेत्र के कस्बा टटीरी का है. टटीरी निवासी हरीश कश्यप की एक साल पहले फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर के पिनना गांव की रहने वाली शादीशुदा महिला सोनी से दोस्ती हुई. महिला के दो बच्चे भी हैं. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि महिला तीन बार पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के घर पहुंची और साथ रहने की जिद पर अड़ी रही.

प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा प्रेमिका

हर बार परिजनों ने समझा-बुझाकर उसे वापस भेज दिया. मंगलवार की सुबह महिला एक बार फिर ट्रेन से सफर कर प्रेमी के घर पहुंची और साफ कह दिया कि अब वह वापस नहीं जाएगी. कुछ देर बाद महिला का पति पीरु और उसके मायके पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए. दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद पति ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने घंटों तक सुलह कराने की कोशिश की

पुलिस प्रेमी युवक को कोतवाली लेकर आई, जहां महिला भी पहुंच गई और प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई. पुलिस ने घंटों दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन महिला और युवक साथ रहने पर अड़े रहे. आखिरकार महिला के पति ने उसे यह कहकर प्रेमी के सुपुर्द कर दिया कि अब इसके साथ ही रहना.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इसके बाद युवक के परिजनों ने कोतवाली में मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. दोनों ने अपनी मर्जी से साथ रहने की इच्छा लिखित रूप में पुलिस को दी. देर शाम दोनों ने कस्बे के एक मंदिर में शादी रचा ली. बुधवार सुबह शादी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

