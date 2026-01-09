Advertisement
प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार! आशिया से बनी अंशिका, बरेली में अनोखी शादी बनी चर्चा का विषय

Bareilly News: बरेली जिले में प्रेम विवाह का एक मामला सामने आया है. जहां पर आशिया ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम अंशिका रखा और अपने प्रेमी मोनू के साथ विवाह कर लिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 09, 2026, 10:44 PM IST
Bareilly News/अजय कश्यप: प्यार जब सच्चा हो तो वह हर दीवार तोड़ देता है. बरेली की रहने वाली  आशिया ने अपने प्रेम के लिए न सिर्फ समाज की बंदिशों को चुनौती दी, बल्कि अपनी आस्था के अनुरूप नया जीवन भी चुना. हिंदू धर्म अपनाने के बाद वह अब अंशिका बन गई हैं और अपने प्रेमी मोनू के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह बंधन में बंध गईं. 

कहां की रहने वाली है आशिया?
मीरगंज की रहने वाली 20 साल की आशिया ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने प्रेमी मोनू के साथ शादी कर ली है. मढ़ीनाथ स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में पंडित केके शंखधार ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह विवाह संपन्न कराया. शुद्धिकरण के लिए युवती को गंगाजल और गौमूत्र का पान कराया गया और गायत्री मंत्र के जाप के साथ उनकी 'घर वापसी' हुई.

मेले में शुरू हुई थी पांच साल पुरानी प्रेम कहानी
पांच साल पहले मेले में शुरू हुई थी लव स्टोरी अंशिका और मोनू की प्रेम कहानी पांच साल पुरानी है. दरअसल, अंशिका की बहन की शादी मोनू के ही गांव पीपलसाना में हुई है. 5 साल पहले जब वह अपनी बहन के घर आई थी, तब गांव के मेले में उसकी मुलाकात मोनू से हुई. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फोन पर बातचीत होने लगी. 

डीएम को नाम सौंपा पत्र
मोनू फिलहाल दिल्ली में फल और सब्जी का कारोबार करता है. जब अंशिका ने अपने जीजा को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो उन्होंने धर्म अलग होने का हवाला देते हुए साफ इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी. 'कुप्रथाओं से तंग आकर अपनाया हिंदू धर्म' शादी से पहले आशिया ने डीएम को नाम और धर्म परिवर्तन के लिए शपथ पत्र सौंपा. 

पूर्वजों को जबरन बनाया मुसलमान
इसमें उसने चौंकाने वाले तर्क दिए हैं. अंशिका का कहना है कि मुगल आक्रांताओं के डर से उसके पूर्वजों को जबरन मुसलमान बनाया गया था, लेकिन उसकी आस्था हमेशा से हिंदू धर्म में रही है. उसने शपथ पत्र में लिखा कि वह इस्लाम में प्रचलित तीन तलाक, हलाला और बुर्का जैसी प्रथाओं से नफरत करती है और पिछले कई सालों से भगवान शिव की पूजा कर रही है.

प्रेमी युगल मढ़ीनाथ के अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचा. वहां पंडित केके शंखधार ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह की रस्में पूरी करवाईं. मोनू ने अंशिका की मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहनाया और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए. अंशिका ने सनातन परंपरा के अनुसार बिछिया और अन्य सुहाग चिह्न भी धारण किए. पंडित शंखधार ने बताया कि युवती बालिग है और उसने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी की है.

