मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है...मुस्लिम युवती ने मंदिर में रचाई हिंदू युवक से शादी, शबरीन से बनी 'सीता'

Kaushambi News: कौशांबी जिले में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां मुस्लिम समुदाय की युवती ने हिंदू युवक से मंदिर में सात फेरे लेकर शादी कर ली. आइए जानते हैं दोनों की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई.
Kaushambi News/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मुस्लिम समुदाय की रहने वाली युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ मंदिर में सात फेरे लेकर जिंदगीभर के रिश्ते में बंधने का फैसला किया. यह विवाह न सिर्फ प्यार की मिसाल बना, बल्कि समाज में चल रही दीवारों को तोड़ने वाला एक साहसी कदम भी माना जा रहा है.
कहां की है ये घटना?
मंझनपुर स्थित दुर्गा मंदिर में मंगलवार को कड़ा धाम क्षेत्र के गौसपुर गांव की रहने वाली शबरीन ने मंझनपुर के देवीगंज निवासी अभिषेक सोनी से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया. शादी के बाद शबरीन ने बताया कि वह कक्षा 9 से ही अभिषेक से प्यार करती है.
शबरीन ने कहा कि मुझे हिंदू धर्म पहले से ही बहुत पसंद है. हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, यही वजह है कि मैंने इस धर्म को अपनाया. वहीं अभिषेक ने बताया कि वह शबरीन को पहले से ही “सीता” नाम से बुलाता था और दोनों का रिश्ता स्कूल से ही गहरा हो गया था. करीब 8-9 साल तक चले प्रेम संबंध के बाद दोनों ने अब शादी का फैसला लिया. इस विवाह की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. लोग इसे सामाजिक बंधनों को तोड़कर सच्चे प्यार की मिसाल मान रहे हैं.
