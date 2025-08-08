सहेली बनी सईयां! शादी कर एक-दूसरे के साथ जीने मरने की खाईं कसमें, फिर थाने में लगाई ये गुहार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2872942
Zee UP-Uttarakhandअजब गजब न्यूज़

सहेली बनी सईयां! शादी कर एक-दूसरे के साथ जीने मरने की खाईं कसमें, फिर थाने में लगाई ये गुहार

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में अनोखा मामला सामने आया है. यहां दो सहेलियों ने समाज की सभी बंदिशों को पीछे छोड़कर एक-दूसरे से शादी कर ली है. दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सहेली बनी सईयां! शादी कर एक-दूसरे के साथ जीने मरने की खाईं कसमें, फिर थाने में लगाई ये गुहार

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में दो सहेलियों ने एक-दूसरे से शादी रचा ली हैं. समाज की सभी बंदिशों को तोड़कर एक-दूसरे के साथ रहने के लिए अपने प्‍यार को एक नाम दे दिया है. मुजफ्फरनगर की इस शादी की चर्चा पूरे शहर में है. हालांकि, अनहोनी के चलते दोनों ने मुजफ्फरनगर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. 

चर्चा में ये शादी
दरअसल, यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब तितावी थाने पहुंची दीपांशी और निकिता ने एक-दूसरे के साथ विवाह कर समाज के परंपरागत ढांचे को खुली चुनौती दी. दोनों ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. उनको जान का खतरा है. ऐसे में अनहोनी की आशंका जताई है. 

घर वालों से जान का खतरा बताया 
थाने पहुंची दोनों लड़कियों ने बताया कि वह काफी लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करती हैं और अब एक दूसरे का जीवन साथी बन गई हैं. दोनों शादी कर ली है. दीपांशी ने कहा कि निकिता के परिवार वाले इस शादी से नाखुश हैं जिसको लेकर वह उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनके द्वारा थाने पर झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है. निकिता के घर वालों का आरोप है कि उसका अपहरण हो गया है. जबकि वह अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए तैयार है. 

डेढ़ साल से एक-दूसरे से प्‍यार कर रहे 
दीपांशी ने बताया कि वह किसी जाति धर्म को नहीं मानती हैं और वह तो बस एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं. इसलिए उनके द्वारा शादी कर एक-साथ रहने की कसम खा ली है. वह डेढ़ साल पहले एक दूसरे से मिले थे तभी से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब शादी कर ली है. पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि दोनों ममेरी और फुफेरी बहनें हैं. 

यह भी पढ़ें : Ballia News: दु्ल्हन तो लेकर ही जाऊंगा! न DJ न घोड़ी, गंगा की प्रचंड लहरों में नाव से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, चर्चा बनी अनोखी शादी

यह भी पढ़ें :  शादी करो नहीं तो यहीं रहूंगी... प्रेमिका की दहाड़ से गूंजा प्रेमी का घर,  नजारा देख दंग रह गए लोग!

TAGS

Muzaffarnagar news

Trending news

Kushinagar
मौत को दावत! कुशीनगर में दाई बनीं डॉक्‍टर, बेड पर लेटे मासूम को चढ़ा दिया ग्‍लूकोज
hathras news
3 दिन से कोबरा का घर में कब्जा... गांव में फैली दहशत, फिर जो हुआ उसने सबको दी राहत
Bareilly News
अब कभी मिलने नहीं आऊंगा... प्रेमिका से मिलने जा रहा युवक चढ़ा परिजनों के हत्थे
jalaun news
दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला
Uttarakhand Panchayat chunav 2025
उत्‍तराखंड जिला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव परिणाम पर लगी रोक, नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला
Independence day story
भारत छोड़ो आंदोलन: यूपी के वो चार जिले जिन्होंने हिला दीं ब्रिटिश हुकूमत की चूलें
Uttarkashi cloudburst 2025
सीएम धामी को देख भावुक हुई गुजराती महिला, दुपट्टे की चीर से बांधी सीएम को राखी
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा यात्रा की तैयारी जोरों पर
Meerut News
अभी शादी तो तीन-चार साल बाद... 'सैयारा' देखने गए शाहबाज ने जिंदगी से कहा अलविदा
kanpur latest news
ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी से यूपी के इस शहर में हड़कंप, हर साल जाता 2000 करोड़ का माल
;