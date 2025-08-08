सहेली बनी सईयां! शादी कर एक-दूसरे के साथ जीने मरने की खाईं कसमें, फिर थाने में लगाई ये गुहार

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में दो सहेलियों ने एक-दूसरे से शादी रचा ली हैं. समाज की सभी बंदिशों को तोड़कर एक-दूसरे के साथ रहने के लिए अपने प्‍यार को एक नाम दे दिया है. मुजफ्फरनगर की इस शादी की चर्चा पूरे शहर में है. हालांकि, अनहोनी के चलते दोनों ने मुजफ्फरनगर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

चर्चा में ये शादी

दरअसल, यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब तितावी थाने पहुंची दीपांशी और निकिता ने एक-दूसरे के साथ विवाह कर समाज के परंपरागत ढांचे को खुली चुनौती दी. दोनों ने थाने पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. उनको जान का खतरा है. ऐसे में अनहोनी की आशंका जताई है.

घर वालों से जान का खतरा बताया

थाने पहुंची दोनों लड़कियों ने बताया कि वह काफी लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करती हैं और अब एक दूसरे का जीवन साथी बन गई हैं. दोनों शादी कर ली है. दीपांशी ने कहा कि निकिता के परिवार वाले इस शादी से नाखुश हैं जिसको लेकर वह उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनके द्वारा थाने पर झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है. निकिता के घर वालों का आरोप है कि उसका अपहरण हो गया है. जबकि वह अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए तैयार है.

डेढ़ साल से एक-दूसरे से प्‍यार कर रहे

दीपांशी ने बताया कि वह किसी जाति धर्म को नहीं मानती हैं और वह तो बस एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं. इसलिए उनके द्वारा शादी कर एक-साथ रहने की कसम खा ली है. वह डेढ़ साल पहले एक दूसरे से मिले थे तभी से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब शादी कर ली है. पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि दोनों ममेरी और फुफेरी बहनें हैं.

यह भी पढ़ें : Ballia News: दु्ल्हन तो लेकर ही जाऊंगा! न DJ न घोड़ी, गंगा की प्रचंड लहरों में नाव से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, चर्चा बनी अनोखी शादी

यह भी पढ़ें : शादी करो नहीं तो यहीं रहूंगी... प्रेमिका की दहाड़ से गूंजा प्रेमी का घर, नजारा देख दंग रह गए लोग!