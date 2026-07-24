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दो पत्नियों के बीच फंसा पति, पंचायत ने सुनाया अनोखा फैसला; 3-3 दिन का बंटा साथ, 7वें दिन मिली आजादी

रामपुर में दो पत्नियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत ने अनोखा फैसला सुनाया. पति को पहली पत्नी के घर हर महीने राशन और साप्ताहिक ₹500 देने का आदेश दिया गया, जबकि रहने का शेड्यूल भी 3-3 दिन दोनों पत्नियों के साथ तय कर दिया गया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 24, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:52 PM IST
दो पत्नियों के बीच फंसा पति, पंचायत ने सुनाया अनोखा फैसला; 3-3 दिन का बंटा साथ, 7वें दिन मिली आजादी
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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