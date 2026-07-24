दो पत्नियों के बीच फंसा पति, पंचायत ने सुनाया अनोखा फैसला; 3-3 दिन का बंटा साथ, 7वें दिन मिली आजादी

14 साल पहले पहली शादी, फिर की दूसरी शादी

जानकारी के अनुसार, युवक की पहली शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. इसके लगभग 10 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली. दोनों पत्नियों से उसकी दो-दो बेटियां हैं. पहली पत्नी का आरोप था कि दूसरी शादी के बाद पति ने उसे और उसकी बेटियों की अनदेखी शुरू कर दी. वह न तो घर का खर्च उठा रहा था और न ही परिवार को समय दे रहा था. इससे परेशान होकर पहली पत्नी ने दढ़ियाल पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई.