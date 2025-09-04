Ballia News: मैं इन्हीं के साथ रहूंगी... नवविवाहिता प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी, फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान
Ballia News: मैं इन्हीं के साथ रहूंगी... नवविवाहिता प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी, फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान

Ballia News: बलिया से आई एक घटना चर्चा का विषय बन चुकी है. जहां पर भरी पंचायत में एक नवविवाहित महिला को उसके प्रेमी संग रहने की इजाजत दे दी गई. आपको जानकर ये हैरानी होगी कि महिला की शादी महज तीन महीने ही हुई थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 04, 2025, 05:01 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Ballia News/मनोज चतुर्वेदी:  उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया. जहां पर गांव में भरी पंचायत के बीच ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया गया कि लोग अवाक रह गए. पंचायत ने नवविवाहित महिला को उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. जहां पर भरी पंचायत में एक नवविवाहित महिला को उसके प्रेमी संग रहने की इजाजत दे दी गई. आपको बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब महिला के पति को उसकी पत्नी और प्रेमी के संबंधों की जानकारी हुई. इसके बाद पति ने पंचायत में पत्नी से अलग होने की इच्छा जताई. पंचायत में ग्राम प्रधान ने पंचनामा तैयार कर अपने लेटरहेड पर इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी कर दिया.

ग्राम प्रधान के मुताबिक, सैकड़ों ग्रामीण पंचायत में मौजूद थे. पंचायत में यह फैसला हुआ कि यदि महिला और उसका प्रेमी साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें रहने दिया जाए. इसके बाद पंचायत में मौजूद लोगों से दस्तखत कराए गए और महिला को उसके परिजनों के साथ विदा कर दिया गया.

कब हुई थी दोनों की शादी?
कहा जा रहा है कि शादी हुए अभी महज तीन महीने ही हुए थे, लेकिन ससुराल में प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद पंचायत ने बिना पति-पत्नी को कोई मौका दिए यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया. ग्राम प्रधान ने साफ कहा कि लड़की और उसका प्रेमी दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए पंचायत ने यही फैसला लिया. 

