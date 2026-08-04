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वफादारी हो तो ऐसी...मालिक के परिवार को बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गया 'टॉमी', नाग को मार, दुनिया को कह गया अलविदा

Ballia News: बलिया से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां उभांव थाना क्षेत्र में एक पालतू कुत्ता वफादारी का मिसाल बन गया. वह मालिक के परिवार को बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गया, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपनी जान गंवा दी. टॉमी की मौत से परिवार गहरे सदमे में है. अंतिम विदाई देते हुए परिजनों ने उसे नम आंखों से मिट्टी में दफना दिया.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 04, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:16 AM IST
वफादारी हो तो ऐसी...मालिक के परिवार को बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गया 'टॉमी', नाग को मार, दुनिया को कह गया अलविदा
Image Credit: Ballia News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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