वफादारी हो तो ऐसी...मालिक के परिवार को बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गया 'टॉमी', नाग को मार, दुनिया को कह गया अलविदा

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Ballia News/ मनोज चतुर्वेदी: आपने इंसानों और जानवरों के बीच प्यार और वफादारी के कई किस्से सुने होंगे. जिनमें कई प्यार और वफादारी की मिसाल देने वाली कहानियां होंगी, जो सभी को भावुक कर जाती हैं. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसी ही दर्दनाक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां एक बेजुबान पालतू कुत्ते ने अपने मालिक और उनके पूरे परिवार की जान बचाने के लिए खुद के प्राण न्योछावर कर दिए. यह घटना उभांव थाना क्षेत्र की है, जहां एक वफादार कुत्ते ने जहरीले सांप से अकेले लोहा लिया और परिवार के लिए ढाल बन गया.
तड़के घर में घुस रहा था जहरीला नाग
जानकारी के मुताबिक, उभांव थाना क्षेत्र निवासी दानिश के घर में रविवार तड़के करीब 2:00 बजे एक जहरीला सांप चुपके से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था. उस वक्त घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे. अगर सांप घर के अंदर दाखिल हो जाता, तो किसी बड़ी अप्रिय घटना या अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन, इससे पहले कि वह विषैला सांप घर के मुख्य कमरे तक पहुंच पाता, परिवार के पालतू कुत्ते 'टॉमी' की नजर उस पर पड़ गई. खतरे की आहट मिलते ही टॉमी ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मोर्चा संभाल लिया.
1 घंटे तक चली जिंदगी और मौत की जंग
सांप को देखते ही टॉमी जोर-जोर से भौंकने लगा, ताकि सो रहे परिजनों को सतर्क किया जा सके. इसके बाद उसने सांप को घर में घुसने से रोकने के लिए उस पर हमला बोल दिया. परिजनों की मानें तो, टॉमी और सांप के बीच करीब एक घंटे तक खूनी संघर्ष चलता रहा. अंधकार और खतरे के बीच टॉमी लगातार सांप पर वार करता रहा. अंत में टॉमी ने उस खूंखार सांप को मार गिराया और परिवार तक पहुंचने से रोक दिया.
सांप का जहर फैलने से टॉमी की मौत
इस लड़ाई में सांप तो मारा गया, लेकिन टॉमी की भी जान चली गई. दरअसल, जहरीले सांप ने टॉमी को भी कई जगह डंस लिया था. लड़ाई खत्म होने के करीब एक घंटे बाद विष का असर टॉमी के पूरे शरीर में फैल गया. जिसके कारण उसने भी तड़प-तड़पकर अपने मालिक की गोद में दम तोड़ दिया. परिवार का कहना है कि टॉमी पिछले 9 सालों से उनके परिवार का हिस्सा था. उसने बीते नौ वर्षों से घर की वफादारी और सुरक्षा का जिम्मा पूरी ईमानदारी से निभाया था.
नम आंखों से दी अंतिम विदाई
परिवार का कहना है कि अगर उस रात टॉमी ने अपनी बहादुरी नहीं दिखाई होती, तो आज उनके घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका होता. टॉमी की मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में टॉमी के साहस और बलिदान की चर्चा हो रही है. परिजनों ने अपने इस जांबाज साथी को नम आंखों और पूरे सम्मान के साथ मिट्टी में दफनाकर अंतिम विदाई दी. स्थानीय लोग भी टॉमी की इस वफादारी को सलाम कर रहे हैं.
सच है कि कभी-कभी एक बेजुबान जानवर भी इंसानों को प्यार, वफादारी, साहस और अपने कर्तव्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा जाता है. टॉमी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी वफादारी के बल पर वह अपने परिवार और पूरे इलाके की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा.
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