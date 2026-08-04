वफादारी हो तो ऐसी...मालिक के परिवार को बचाने के लिए जहरीले सांप से भिड़ गया 'टॉमी', नाग को मार, दुनिया को कह गया अलविदा

तड़के घर में घुस रहा था जहरीला नाग

जानकारी के मुताबिक, उभांव थाना क्षेत्र निवासी दानिश के घर में रविवार तड़के करीब 2:00 बजे एक जहरीला सांप चुपके से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था. उस वक्त घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे. अगर सांप घर के अंदर दाखिल हो जाता, तो किसी बड़ी अप्रिय घटना या अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन, इससे पहले कि वह विषैला सांप घर के मुख्य कमरे तक पहुंच पाता, परिवार के पालतू कुत्ते 'टॉमी' की नजर उस पर पड़ गई. खतरे की आहट मिलते ही टॉमी ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मोर्चा संभाल लिया.