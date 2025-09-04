सुनिए जी, समोसा लेते आइएगा... पति लाना भूल गया, फिर तो ससुराल वालों ने कर दी दे दना दन पिटाई!

Pilibhit News: मियां बीवी के झगड़ों में दहेज, अवैध संबंध तो सुनने में आते ही हैं, लेकिन अब एक नया कारण सामने आया है, और वो है समोसा! जी हां, पीलीभीत में एक समोसे ने ऐसा बवाल मचाया कि पति-पत्नी का झगड़ा थाने तक पहुंच गया.
Pilibhit News/ मोहम्मद तारिक: जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू... अक्षय कुमार का ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन पीलीभीत के शिवम की जिंदगी में समोसा बन गया विलेन. हुआ यूं कि पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव के शिवम की शादी 22 मई को संगीता से हुई थी. संगीता को समोसे का ऐसा शौक कि 29 अगस्त की रात उन्होंने पति शिवम से समोसा लाने को कहा. लेकिन, शिवम के पैसे कहीं गिर गए और वो समोसा लाना भूल गए. बस, यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा!
गांव में पंचायत बुलाई गई
ऐसा बताया जा रहा है कि संगीता इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने अपने मायके वालों को बुला लिया. मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और कुछ रिश्तेदारों ने मिलकर शिवम की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं, शिवम की मां विजय कुमारी और जीजा रामकरण को भी नहीं बख्शा. बात यहीं खत्म नहीं हुई, गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन वहां भी संगीता के मायके वालों ने शिवम और उनके परिवार पर फिर से हमला कर दिया. इस हमले में रामकरण बुरी तरह घायल हो गए.
पुलिस मामले के जांच में जुटी
शिवम की शिकायत पर पुलिस ने संगीता की मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनीराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल, संगीता अपने मायके में हैं, और पुलिस मामले की जांच में जुटी है. कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा समोसा इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा. फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.
