'शादी रोक दो, बारात लेकर अभी लौट जाओ...'पुलिस की एंट्री से थम गई बारात, सच जानकर रह जाएंगे हैरान!

Hathras News: हाथरस जिले में एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने समाज के सामने कानून और संवेदनशीलता दोनों की अहमियत को फिर से उजागर कर दिया.
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Hathras News/सुमीत कुमार: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में उस वक्त माहौल बदल गया, जब एक किशोरी की शादी के बीच पुलिस ने हस्तक्षेप कर पूरी रस्मों को रुकवा दिया. देर रात मिली सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर तुरंत कार्रवाई की, जिससे इगलास से आई बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नगला अलगजी गांव की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यह विवाह हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र में हो रहा था. जैसे ही नाबालिग शादी की सूचना पुलिस तक पहुंची, टीम ने बिना देर किए कार्यक्रम को रुकवाया और किशोरी को अपनी सुरक्षा में लेकर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया.
मामले को अब बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने रखा गया है, जहां दस्तावेजों के आधार पर किशोरी की उम्र का सत्यापन किया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़की की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है.
किशोरी के पिता ने क्या बताया?
समिति के सामने किशोरी के परिजन भी पेश हुए. पिता मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं, किशोरी के पिता ने भावुक होकर बताया कि बड़ी बेटी की शादी के लिए उन्होंने किसी तरह पैसे जुटाए थे. उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी बेटी अभी 18 साल की नहीं हुई थी, लेकिन मजबूरी में शादी की तैयारी की गई.
यह घटना एक तरफ जहां कानून के सख्त पालन को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर समाज के उस दर्द को भी उजागर करती है, जहां आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के बोझ तले कई बार बचपन की कीमत चुकानी पड़ती है.
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