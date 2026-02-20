Raebareli News: हे भगवान...घर में लाख भी नहीं, फिर भी जीएसटी ने कुम्हार को थमाया 1.25 करोड़ का नोटिस

Raebareli GST Notice: रायबरेली जिले के एक कुम्हार को एक करोड़ पचीस लाख रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है. जिसके बाद पूरा परिवार सकते में आ गया है. बताया जा रहा है कि कुम्हार को ये नोटिस डाक के जरिये मिली है.
Raebareli GST Notice: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का ऐसा नोटिस आया है कि मोहम्मद शाहिद का पूरा परिवार सकते में आ गया है. बताया जा रहा है कि उसे 1 करोड़ 25 हजार 297 रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है.
किसने भेजा है कुम्हार को नोटिस?
कुम्हार को ये नोटिस डाक के जरिये मिली है, जिसे केंद्रीय माल एवं सेवा कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैशाली प्रभा मंडल हाजीपुर ने जारी किया है. हैरानी की बात तो यह है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस कुम्हार के पास नोटिस का एक फीसदी भी कुल चल अचल संपत्ति नहीं है. नोटिस मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया है.
साजिश और धोखाधड़ी का शिकार
आपको बता दें, मोहम्मद शहीद हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रघुवीरगंज बाजार में रहते हैं. वह पुश्तैनी तौर पर कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं. वह पढ़े-लिखे नहीं हैं. जिसकी वजह से उन्हें नोटिस को समझने में भी परेशानी हो रही है. मोहम्मद शहीद ने खुद को एक साजिश और धोखाधड़ी का शिकार ठहराया है.
पीड़ित ने लगाए संगीन आरोप
पीड़ित कुम्हार का आरोप है कि उनके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके एक फर्जी फर्म बनाई गई है. उन्होंने किसी भी तरह की साझेदारी या बड़े कारोबार से साफ-साफ इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं पीड़ित ने इस पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि मेरी पत्नी साजिदा और तीन बच्चों के साथ मैं अपने परिवार का मिट्टी के बर्तन सुराही घड़ा खिलौने बनाकर जीवन निर्वाह कर रहा हूं. यह मेरा पुश्तैनी धंधा है.
'नोटिस वापस नहीं ली तो...'
पीड़ित कुम्हार ने बताया कि 15 फरवरी को यह नोटिस डाक के द्वारा मुझे मिली है. 8 साल पहले हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों खो चुका था, मैंने 5 साल पहले नया बनवाया है. मेरे साथ फ्रॉड किया गया है. आगे उन्होंने कहा कि अगर यह नोटिस वापस नहीं ली गई तो हम अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे.
