Pratapgarh News: शादी कराइए, तभी उतरूंगा...गर्लफ्रेंड के प्यार में वीरू बन बैठा नाबालिग, हाईटेंशन तार से 40 मिनट झूलता रहा

Pratapgarh Love Affair News: प्रतापगढ़ में उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक नाबालिग गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया. फिर 35 फीट ऊंचाई पर तार पकड़कर झूलने लगा. जब लोगों ने इस नजारे को देखा तो अफरा-तफरी मच गई. हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा. ताकि वो लड़के को नीचे उतार सकें. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:11 PM IST
Pratapgarh Love Affair News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक 13 साल के लड़के पर प्यार का ऐसा बुखार चढ़ गया कि उसने पूरे गांव वालों के नाक में दम कर दिया. दरअसल, नाबालिग अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की जिद्द पर अड़ गया और हाईटेंशन लाइन पर चढ़कर खूब हंगामा किया.

गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए नाबालिग का हंगामा
नाबालिग लड़का हाईटेंशन तार पकड़कर 35 फीट ऊंचाई पर तकरीबन 40 मिनट तक झूलता रहा. जब लोगों ने यह नजारा देखा तो गांव में हंगामा मच गया. 50 से ज्यादा लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उसे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने उतरने से साफ इनकार कर दिया. जब बात नहीं बनी तो पुलिस बुलाई गई. थाना प्रभारी ने जब उसे उतारने की कोशिश की तो वह कहने लगा कि जब तक मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी नहीं होगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा.

11 हजार वोल्टेज की बिजली सप्लाई बंद
फिर क्या था पुलिस ने उसे शादी कराने का झांसा दिया और उसे मनाया. फिर सीढ़ी लगाकर उसे नीचे उतारा गया. नीचे आते ही वह फूट-फूटकर रोने लगा. इसके बाद उसे पुलिस अपने साथ थाने लेकर गई. फिर नाबालिग की काउंसलिंग हुई और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया. गनीमत रही कि मेंटेनेंस वर्क के चलते पहले से ही 11 हजार वोल्टेज की बिजली सप्लाई बंद थी. यह पूरा मामला देवसरा थाना क्षेत्र के भाऊपुर गांव का है.

1 साल से चल रहा था अफेयर
बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों ही पटेल बिरादरी के हैं. गांव वालों का कहना है कि ये लड़का माता-पिता का इकलौता बेटा है. उसने हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. उसका पट्टी क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की एक लड़की से एक साल से अफेयर चल रहा था. उनका कहना है कि दो-तीन महीने पहले वह लड़की से मिलने उसके गांव गया था. वहां लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया था और जमकर पीटा था. मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन बाद में दोनों परिवारों में समझौता हो गया.

जानिए गांव वालों ने क्या कहा?
गांव वालों का कहना है कि दोनों परिवारों के समझौते के बाद लड़की के परिजनों ने शिकायत वापस ले ली थी. इतना सबकुछ होने के बाद भी दोनों मोबाइल पर बात करते रहते थे. इससे नाराज परिजनों ने लड़के का मोबाइल छीन लिया था. इसके बाद से वह तनाव में रहने लगा. गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने देखा कि लड़का अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर 11 हजार वोल्ट की लाइन से तार पकड़कर लटका हुआ था. सभी लोग भागकर मौके पर पहुंचे. नीचे उतरने के लिए कहा, तो उसने इनकार कर दिया.

शादी कराने का झांसा देकर मनाया
बिजली आने के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पोल पर चढ़कर किशोर को नीचे उतारे. कुछ लोग बिजली सब-स्टेशन पहुंचकर इसकी सूचना विभाग को दी. वहीं सूचना के बाद बिजली विभाग और आसपुर देवसरा थाना प्रभारी विजयेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किशोर से कारण पूछा तो उसने बताया कि वह गांव की एक 13 साल की लड़की से प्यार करता है. उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं. जब तक मेरी शादी गर्लफ्रेंड से नहीं होगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा.

काफी देर तक समझाने के बाद भी वह नहीं समझा तो थाना प्रभारी ने शादी कराने का झांसा देकर उसे नीचे उतारा. इसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली.  

